Coronavirus en Reino Unido: nueva cepa causó la segunda ola

Según el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, la nueva cepa de coronavirus provocó "un aumento agudo, exponencial" en el sudeste de Inglaterra, informó el sitio Sky News.

Durante su exposición de este lunes en la Cámara de los Comunes Hancock informó que más de mil pacientes del sur de Inglaterra se contagiaron de esta nueva variante del coronavirus.

El primer paciente afectado por esta mutación del coronavirus en Reino Unido fue alguien en Kent, ya hay 60 localidades afectadas por esta variante. Sin embargo el funcionario estimó que la vacuna servirá para todas las cepas.

"Debo enfatizar que hasta ahora no hay indicios para sugerir que esta variante (del coronavirus) es más capaz de causar una enfermedad grave. Y que la información clínica más reciente es que es muy poco probable que esta mutación no responda a la vacuna", aseguró el funcionario en el Parlamento.

Por su parte el profesor Chris Whitty, asesor médico del gobierno de Boris Johnson durante la pandemia, anticipó que la mutación quedará en evidencia en los tests de diagnóstico Covid-19.

Mientras tanto, Hancock anunció que Londres y sus suburbios pasarán al Nivel 3 (el más restringido) por el aumento de casos y la cercanía de Navidad y Año Nuevo.

Londres, partes de Essex y de Hertfordshire se sumarán eset miércoles a Manchester, Liverpool y otras regiones con números alarmantes de casos de Covid-19, informó el sitio The Sun.

Recién el 23 de diciembre las autoridades podrían modificar el régimen, pero si no lo hacen la capital británica pasará las fiestas con restricciones para las reuniones de no convivientes, pero con los comercios no esenciales abiertos, al igual que los gimnasios y las peluquerías.

En Londres, el alcalde Samir Khan pidió públicamente que el Gobierno cierre las escuelas "unos días antes" de lo previsto antes de Navidad, y que se reabran "un poco después" de lo estipulado.

La puja entre el Gobierno nacional y el de Londres se sostiene en que funcionarios de Boris Johnson atribuyeron el incremento de casos de Covid-19 a la reapertura de bares y pubs.

Pero el alcalde de Londres insistió en que "con los brotes significativos entre personas de 10 a 19 años el Gobierno debe considerar pedirle a las escuelas y universidades que cierren temprano y que reabran más tarde en enero, con los recursos extras para afrontar la educación virtual".