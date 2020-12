Miguel Ángel Russo se despegó de las críticas: "El VAR no es mi rival"

"No me da miedo que el VAR sea determinante en la Copa Libertadores. No es mi rival", respondió el técnico sin dudas y sin esquivar la consulta que le hicieron sobre el tema que están hablando todos los clubes. Luego, agregó: "No es el que tengo que enfrentar o vencer. Tengo que ganarle al rival de la mejor manera y forma posible".

"Son situaciones que te pueden favorecer o perjudicar. Si enfocamos que el VAR es nuestro rival estamos confundidos. Buscaremos que el VAR no nos perjudique con nuestra manera y formas", siguió explicando Russo.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1338512518139011072 #HalconesYPalomas ⚽ | Miguel Ángel Russo



"El VAR no es el rival que tengo que enfrentar"

"Yo no tengo que vencer al VAR" pic.twitter.com/G67OUmpQHh — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) December 14, 2020

Luego, consultado sobre el rendimiento irregular del equipo en los últimos dos partidos en La Bombonera, ante Inter de Porto Alegre y Arsenal en el torneo local, Russo comentó: "Siempre sabemos dónde estamos parados, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, seguimos mejorando".

"Tenemos autocrítica, después de la noche en Porto Alegre hablaban maravillas de Boca. Pero nosotros sabemos nuestra realidad", se diferenció. Además, el director técnico "Xeneize" se refirió al enfrentamiento ante Racing, el próximo miércoles por la ida de los cuartos de final: "Es Copa Libertadores, es todo muy parejo. Seguramente será duro y difícil"

"Nos enfocamos en el día a día para formar el equipo. El entrenador tiene el día a día que la gente no ve. Estamos en un momento que hay chicos que hemos hecho jugar y descansar a varios. Ahora jugamos muy seguido. Para el miércoles veremos. Falta todavía", sentenció.