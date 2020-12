El padre de Lionel Messi negó rumores sobre el futuro de su hijo, pero crece la incógnita

Desde el programa deportivo español El Chiringuito aseguraron que Jorge Messi se había reunido en el Consulado de Qatar de Barcelona la semana pasada. "La conexión de los Messi con Qatar y el PSG cada vez es más fuerte", informaron.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1338638899875352579 EXCLUSIVA de @quimdomenech



"JORGE MESSI tuvo una REUNIÓN en el CONSULADO de QATAR de BARCELONA la semana pasada"



"La CONEXIÓN de los MESSI con QATAR y el PSG cada vez es más FUERTE" #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/NBHi0A279Z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2020

A través de las redes sociales, el representante del astro argentino desmintió al prestigioso medio. "Falso. Otro invento más... Llevo desde septiembre en Argentina #fakenews", escribió en su cuenta de Instagram junto a una captura del tuit del programa de TV y algunos emojis cargados de ironía.

Jorge Messi desmentida.png Jorge Messi desmintió estar en Barcelona negociando sobre el futuro de Lionel Messi.

A pesar de la desmentida, desde El Chiringuito insistieron en que Jorge Messi viajó desde Rosario a Barcelona la semana pasada, y hasta lo acusaron de cambiar la ubicación de su celular para simular que sigue en Argentina.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1338653379455750145 ¿Ha podido CAMBIAR JORGE MESSI su UBICACIÓN?



@JavidelaPena y Fran Utrilla, productor y realizador del programa, demuestran que sí en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/G8mGs54LXO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2020

Lo cierto es que desde hace varios días que en España está instalado el rumor sobre una posible salida de Lionel Messi del Barcelona para reencontrarse con su amigo Neymar en el PSG francés.

De hecho, días atrás el propio brasileño sorprendió a todos cuando aseguró que quiere “volver a jugar con él” y añadió: “Seguro el próximo año tenemos que hacerlo”.

Encima, este mismo lunes, tras conocerse que PSG y Barcelona se medirán en los octavos de final de la Champions League, Neymar le mandó un saludo a Messi a través de Instagram, con un mensaje en el que varios vieron una segunda intención. "Nos vemos en breve, amigo mío", escribió el 10 del conjunto parisino.

Desde enero el astro argentino estará en libertad para poder negociar su pase a cualquier equipo y salir sin costo de Barcelona, por lo que es una incógnita dónde jugará en el 2021.

Justamente en el primer mes del año próximo habrá elecciones en el club catalán tras la salida de Josep Maria Bartomeu. Y todos los candidatos llegan con un objetivo en común: retener a Lionel Messi después de junio 2021.

Respecto a esta situación, el ex vicepresidente y precandidato a las próximas elecciones, Emili Rousaud, ya avisó que lo primero que hará en caso de ganar será sentarse con Leo y “pedirle un sacrificio salarial”.

“Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará", lanzó en diálogo con el diario ARA.

En este contexto, el futuro de Lionel Messi continúa generando más y más dudas. Mientras tanto, el Barcelona atraviesa un flojo momento en La Liga española, y se prepara para un choque de alto nivel en la Champions League.