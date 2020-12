Sigue la crisis en Barcelona: "Los jugadores no se hablaban ni entre ellos"

"En la cancha no se hablaban entre ellos. Solamente lo justo y necesario en acciones de pelota para pero nada más", expresaron desde el plantel del Levante, según informó Diario Sport. Lejos de terminar el tema allí, los futbolistas también se sorprendieron que, pese a la victoria del equipo "Culé", no se escucharon festejos: "En el túnel de vestuarios no se escuchó absolutamente nada. Ni una palabra de satisfacción por habernos ganado. Fue una situación extraña".

Estas declaraciones se sumaron a la noticia que salió días atrás sobre el enojo del entrenador del Barcelona con el juvenil Riqui Puig, a quien acusó de ser el responsable de filtrar cosas del vestuario a la prensa. Si bien esto no está confirmado, la crisis que está atravesando el equipo de Lionel Messi parece ser cada vez más seria y preocupante.