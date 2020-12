El espía que siguió a Diego Maradona cuando estaba en Sevilla contó cómo vivía

Después de casi tres décadas, Charlie habló del trabajo que le tocó realizar en ese tiempo, con tan solo 25 años. “Su casa no tenía salida, era lo bueno que tenía. Era un chalet y solo tenía una salida. Entonces pusimos un coche ahí y nos íbamos turnando. Esa casa era como El Corte Inglés. Contamos 18 o 20 italianos, argentinos entrando y saliendo. Yo llevo 30 años en la calle y sé qué gente era. Aquello era un desastre”, explicó el investigador en una entrevista con Vox Pópuli.

En ese momento, Charlie no trabaja solo, sino que el trabajo lo hacía en conjunto con otro detective llamado Perfecto C., un amigo suyo y una cuarta persona. "Se abría la puerta y salía levantando el polvo como los Miura. Se ponía a 190 Km/h, como una cabra”, recordó.

Además, contó una particular historia de cuando infiltraron mujeres en una fiesta. "Eran modelos y con eso les pusimos la trampa. Maradona era muy buena gente, pero era muy golfo. Eran las cinco de la mañana y a las diez tenía que estar en la ciudad deportiva entrenando y el tipo no iba a entrenarse", relató.

“Aquellos seguimientos sirvieron para demostrar que era una vida no propia de un deportista. Cuando el tío se fue a las malas, le dijeron: ‘Mira, tenemos esto, esto y esto. Tú no has ido a entrenar por esto, por esto y por esto’. Se ahorraron 150 millones de pesetas porque los perdonó”, explicó Charlie M.