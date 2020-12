La medida judicial para que no se toque el cuerpo de Maradona

El proceso de embalsamamiento dificulta en gran forma la extracción de ADN, por eso la joven italiana Magalí Gil decidió tomar precauciones. Según pudo saber minutouno.com, a través de su defensa presentó una medida judicial para que no se pueda tocar el cuerpo de Diego Maradona hasta que se confirme legalmente que se guardó ADN para pruebas de filiación. De no ser así, se pediría a sus herederos (hijos) que se hagan una prueba a esos fines.

Esta medida no implica directamente que el cuerpo de Maradona deba ser exhumado, dado que esta reserva de ADN existiría y solo sería cuestión de constatarlo en forma oficial. Recordemos que además de Magalí Gil, el joven de La Plata Santiago Lara también busca poder comprobar si es hijo o no de Maradona, y no se descarta que puedan aparecer nuevos reclamos de reconocimiento de paternidad por parte del mejor futbolista de la historia.