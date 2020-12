El blooper de Marcelo Gallardo en plena conferencia de prensa

El DT estaba respondiendo una pregunta sobre las versiones respecto al uso del VAR a favor de River, cuando se quedó sin audio y su reacción fue desopilante.

“No me dejo llevar por esas tonterías, que son ajenas a mí. Lo que es ajeno a mí realmente no me interesa. Sí me interesa lo que corresponde que le preste atención, que me ocupe y tenga que trabajar al respecto. Pero no podemos darle importancia a todo lo externo, y que muchas de esas cosas quieren dañarte, incomodarte, desestabilizarse... Esto no viene de ahora, pasa desde hace mucho tiempo”, lanzó Gallardo sobre los comentarios del periodismo.

Y agregó: “Ya estamos acostumbrados a tener que tratar con estas cuestiones que quieren desestabilizar de alguna u otra manera a un equipo que hace más de cinco años que viene demostrando por qué se ha convertido en el equipo que es, y que todo el mundo futbolístico respeta porque se lo ha ganado jugando. Todo lo demás, no está dentro de mi órbita”.

Cuando finalizó su respuesta, los operadores técnicos le avisaron que debían hacer una pausa porque se había cerrado la sesión de Zoom, y fue entonces cuando Gallardo no pudo contener su reacción: “O sea que todo lo que dije fue al pe…”, lanzó.

“No, no, lo escucharon… Y te siguen escuchando”, le advirtieron desde detrás de cámara, lo que provocó las risas del propio director técnico que minutos después retomó la conversación con los periodistas.

El video de Gallardo