Aborto Legal: Lucía, la niña que quedó embarazada tras una violación, pide a senadores que apoyen el proyecto

El mensaje de Lucía está dirigido a los senadores que votarán el proyecto que tiene media sanción en Diputados y fue difundido por Cecilia Ousset, quien asistió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que le practicaron a la niña en febrero de 2019 y el último fin de semana estuvo con la chica.

"Doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que volver a pasar por lo que yo pasé", sostiene el mensaje de Lucía, de acuerdo a lo difundido este miércoles por Ousset en los medios locales.

En el mensaje, Lucía agrega: "A mí a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen ´¡asesina!´ porque dicen que mi provincia es provida".

"Deciles que cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras aunque seamos menores, deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tienen que tardar ni un solo día, bah, ¡qué día! ¡Ni un solo segundo!", precisa la nota.

Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y la dejó embarazada en febrero de 2019, en Tucumán, un caso que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional.

Pese a que la víctima, a través de su madre, pidió la ILE, después de muchas dilaciones se accedió al pedido, pero la gestación estaba avanzada y tuvieron que practicarle una cesárea.

El bebé murió a los pocos días, aquejado por problemas respiratorios severos, mientras que el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de "abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia".