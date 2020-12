VIDEO: Dos policías allanaron una casa disfrazados de Papá Noel y un elfo

Se acercan las Fiestas y cada vez es más frecuente ver disfraces y atuendos relacionados con la Navidad. Todos quieren disfrutar de un ambiente festivo y buscan las formas para adecuar su rutina y de anticipar la celebración.

Pero a pesar de esto, nadie se veía venir el suceso de las últimas horas, donde la Policía peruana y un allanamiento causaron sensación. Por medio de un video difundido por la institución, se puede ver la situación.

En las imágenes se observa el momento en el que un grupo de policías llega hasta una casa para realizar un allanamiento a un narcotraficante que venían investigando. La escena comienza con dos efectivos bajando rápidamente de una camioneta y derribando la puerta del domicilio. Lo más curioso de este operativo es que lejos de estar uniformados, los efectivos realizaron todo el proceso vestidos como Papá Noel y un elfo.

Además, en la grabación se puede ver a ambos hombres durante todo el procedimiento mientras ingresan a la vivienda con sus disfraces, deteniendo a un presunto criminal y mostrando la mercadería encontrada. De acuerdo con la información difundida por los funcionarios policiales, en el allanamiento se encontró marihuana, cocaína y un arma en la casa.

El allanamiento fue en el domicilio del líder de “Los Flaquis”, una temida banda narco de las afueras de Lima. Quienes llevaron a cabo el operativo fueron miembros del Grupo Terna, que están autorizados a disfrazarse y lo hacen para moverse con mayor libertad y no ser descubiertos.

