¿Se enojó? La cara de Cristiano Ronaldo al enterarse que no ganó The Best

El portugués fue galardonado por última vez en 2017, y si bien primero se mostró sonriente y expectante a la espera de conocer el resultado de la votación, una vez que se enteró que no había ganado, se lo vio un tanto molesto.

https://twitter.com/nuestrosdporte2/status/1339660717608361987 La cara de Cristiano Ronaldo en la entrega del premio #TheBest al polaco Robert Lewandowski. pic.twitter.com/F0IZXgpuMf — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) December 17, 2020

En las redes no dejaron de notar la cara y el gesto fastidioso de Cristiano Ronaldo mientras se anunciaba a Lewandowski como vencedor de The Best. Se sabe que al delantero de la Juventus no le gusta perder en absolutamente nada.

