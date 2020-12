Reunión de urgencia de la Unión Europea por la nueva cepa de coronavirus

Mientras que siete países prohibieron los vuelos desde y hacia Reino Unido, el Ministerio de Salud de Italia anunció este domingo que en su país ya detectaron un caso de la nueva cepa. El virus fue detectado a un paciente que recientemente había regresado del territorio británico e indicó que esa persona y su pareja están aislados.

La Organización Mundial de la Salud anunció que está en "estrecho contacto" con el Reino Unido y llamó a los demás países a estar atentos. Creen que esta cepa llamada VUI-202012/01 se propaga más rápidamente que la cepa original, según indicó el primer ministro Boris Johnson. "Puede ser hasta un 70 por ciento más transmisible", comentó. Y agregó: "Si bien estamos bastantes seguros de que la variante se transmite más rápido, no hay evidencia que sugiera que sea más letal o cause una enfermedad más grave. Y no hay evidencia que sugiera que la vacuna será menos efectiva contra la nueva variante".