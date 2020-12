La oposición propone crear una comisión que investigue la contratación de las vacunas

La iniciativa, presentada por Petri, fue acompañada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Omar de Marchi, Luis Juez, Graciela Ocaña, Carmen Polledo, entre otros.

La comisión “podrá requerir información o documentación al Ministerio de Salud, la ANMAT, al Ministerio de Defensa, a Ministerios de Salud de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo otro organismo en lo que resultare pertinente”.

El objetivo sería "investigar las condiciones de contratación, cantidades de vacunas adquiridas, plazos de entrega y su correspondencia o no con las condiciones establecidas en otros países para la adquisición". Se evaluará también "el precio pagado por el Estado Nacional por las mencionadas vacunas al/los laboratorios contratantes y su ajuste o no a los precios internacionales".

Según el texto de la iniciativa, buscan dar respuesta a lo que consideraron "la ausencia de información, la falta de transparencia, los múltiples interrogantes y sospechas que rodean la adquisición de vacunas por el Estado Nacional”.

El proyecto presentado por este grupo de legisladores de Juntos para el Cambio tendría que ser analizado y reunir los consensos necesarios tanto a nivel de comisiones como en el recinto de ambas cámaras, por tratarse de la conformación de una bicameral.