Mariano Werner, campeón del TC: "Con este campeonato me saqué una mochila muy pesada"

En la cima del campeonato se consolidó como ídolo del Óvalo, la marca con más coronas en el TC: 43 en total. La campaña 2020 enseñó que Werner y el Memo Corse compusieron la mejor fórmula de piloto y equipo de la temporada. Fue una segunda oportunidad entre la familia Occhionero y el entrerriano.

Werner tuvo otras tres definiciones para consagrarse campeón de TC. La primera, en 2010, en un mano a mano en el autódromo de Buenos Aires contra Agustín Canapino que terminó perdiendo pesé a ser el piloto con más puntos. Tres años después, en el mismo escenario capitalino, arribó a 6,5 puntos de distancia de Diego Aventín, que finalmente se convirtió en campeón, mientras que la definición de 2016 resultó polémica, al extremo que el desenlace le valió una suspensión de seis meses y una multa de 500 mil pesos -en principio se dictaminó un año y $750 mil-, por la temeraria maniobra en la última curva del autódromo de La Plata, en la que chocó a Matías Rossi (Chevrolet), a quien privó de ganar el título, que fue a manos de Guillermo Ortelli.

Minuto Uno habló mano a mano con el campeón del Tursimo Carretera, Mariano Werner.

¿Cómo viviste esa última vuelta, que sentiste y en quien te acordaste en el momento de cruzar la bandera a cuadros?

Ni hablar que la última vuelta fue interminable, fue de la más larga en mi vida. La última vuelta es la que escuchas todos los ruidos, la que ves el cartel de última vuelta y bueno queres hacer todo bien. En mi caso me concentré mentalmente para no pensar en nada, solo mantener la idea de hacer todo perfecto como venía haciendo en la carrera y sin cometer errores. Sabía que tenía atrás a Cristian Ledesma, que no me iba a regalar nada, pero que se comportó como un caballero durante toda la carrera. Cuando entró a la recta y veo la bandera a cuadros fue un momento muy especial en el cual empecé a pensar en esos momentos difíciles que te tocaron en la carrera deportiva, en los momentos que me tocó perder en el campeonato y me decían por radio que no lo habíamos ganado. Recordé a mi hermano (Gabriel) un montón porque siempre lo tuve al lado desde que arranque con esto de chico y siempre estuvo en las definiciones de campeonatos al lado mío. Pensé en mi familia, en mi señora y en mis hijos. Es un momento que no podes contener las lágrimas, hasta el más duro se ablanda, ese grito que sale desde el alma de campeón y también las voces de todos los mecánicos que me acompañaron para pelearla este año.

¿Es un grito de desahogo por lo que viviste en el 2010? Año donde fuiste el que más puntos logró pero como no tenías un podio en la primera posición no te dieron el campeonato?

En aquella definición me ganó muy bien Agustín (Canapino), claro ganador, claro campeón… en el sentido que cualquiera de los dos que ganará se merecía el campeonato. Yo había sumado más puntos que nadie pero necesitaba la obligación de ganar y bueno el que ganaba se consagraba campeón. Lo di todo hasta la última vuelta ese año, siempre con la cabeza puesta de que podría ocurrir el milagro que no existió. Por supuesto que cuando uno pasa la meta esa tristeza es difícil de explicar porque sabes que lo diste todo pero que no era para mí.

Mariano Werner tc

10 años después fuiste campeón del Turismo Carretera. La vida da revancha. ¿Este momento los soñaste de chico?

Es real que cuando uno está en el karting sueña en grande o en el caso mío que soy de Paraná teníamos la posibilidad de escucharlo al Gurí Martínez, hinchar por él en esos momentos de chico. Parece mentira que 10 años después nos toque de esta manera. Me vino bien, no la cuarentena, pero si el tiempo que se toma uno para pensar cuales son las cosas que haces venís haciendo bien y cuáles son las que estás haciendo mal. Para no estar tan encerrado me puse a entrenar, dedicarme a otra cosa para juntar más fuerzas que nunca.

Mariano Werner tc

Se hicieron virales los videos de la gente en Paraná esperándote en las calles para saludarte. ¿Cómo viviste ese emotivo recibimiento de la ciudad?

Una locura nunca imagine, por la situación de la pandemia, que podía llegar a haber tanta gente. Me pasearon arriba del camión autobomba de los bomberos, me subieron y pasamos por las calles más importantes de Paraná hasta llegar a la catedral donde está la plaza principal. Increíble era ver a esa cantidad de gente saludándome, de chicos hasta grandes.

La escudería FORD llevaba 5 años sin ganar un título de Turismo Carretera. El último lo había ganado el Gurí Martínez.

A través de los años herede el cariño de los hinchas de FORD pero bueno esa mochila pesaba bastante, después de 3 o 4 campeonatos de CHEVROLET, tres consecutivos de Canapino, parecía que no se iba a dar nunca. Así que por ese lado fue increíble. Los hinchas de FORD me estaban esperando en Paraná, vinieron de todos lados, de Junín, de Buenos Aires, de Rosario, de todos lados. Impresionado por el esfuerzo que hicieron para llegar hasta Entre Ríos.

Mariano Werner tc

¿Qué te hizo ser Campeón de Turismo Carretera?

La actitud de nunca bajar los brazos, levantar la cabeza cuando llegue un montón de veces a mi casa pateando las puertas y con una calentura enorme de que se escapaban los campeonatos. El abrazo de mi señora y de mis hijos eso es fundamental. Soy un privilegiado de donde nací, de donde soy, de la gente que tengo alrededor, de los sponsors que me dan la posibilidad de correr y encima son amigos. Nunca perdí de vista que se podía dar, necesitaba poner un poco más del PLUS de deportista que nosotros podemos dar y que siempre sale de adentro. Déjame agradecer a todo el equipo es mérito de ellos, Mariano Werner es un poco hoy la persona nombrada pero hay mucha gente detrás que hace un esfuerzo enorme como Marcelo Occhionero, Marco Laborda, Rody Agut (Motorista), son unos fenómenos igual que todos los mecánicos. Agradecerle a toda la gente que me esperó en Paraná para darme la recibida con el título de Turismo Carretera y ojala que esto nos de fuerzas más que nunca para seguir dando un poco más.