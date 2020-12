Espionaje ilegal: abogados querellantes piden que también se procese a ex secretario de Mauricio Macri

Es que los fiscales del caso pidieron los procesamientos de Gustavo Arribas; su ex segunda, Silvia Majdalani, ex agentes de la AFI y la ex funcionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. En cambio solicitaron la falta de mérito para Nieto.

En un escrito presentado ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, consideraron que Arribas y Majdalani “dirigían y controlaban” las actividades ilegales, y que Martinengo remitía a Darío Nieto los informes que le daban los agentes.

“Consideramos que el gran conjunto de actividades ilegales claramente era dirigido y controlado por las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani”. Y advirtieron los querellantes: “pues eran ellos los que dominaban y detentaban el poder sobre toda la estructura institucional de la Agencia Federal de Inteligencia, y a quienes reportaban el resto de los imputados”.

Para los letrados, también se ha probado en la causa a pesar de que Martinengo lo ha negado en su indagatoria, que los informes remitidos por los ex agentes Jorge Sáezy Lenadro Araque “los envió a Darío Nieto”.

“Del celular de Nieto, en particular de su block de notas, se desprende que el nombrado conocía especialmente el entramado ilícito que aquí se investiga, y por supuesto a Susana Martinengo”, concluyeron los abogados.

Notas que Nieto borró de su teléfono y fueron recuperadas, según los letrados:

Nota con fecha 19 de junio de 2020: "Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó- Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo. Y me dijo que en la Comisión hace todas las preguntas que le pasan. También me dijo que él tiene que ser moderado para negociar con los K en la Bicameral y que le sigan pasando info, pero que sí está saliendo en medios. Me pasó este video, en el minuto 3:15 dice que confía en que nuestro gobierno no perseguía a nadie, que la decisión de Mauricio Macri era la de respetar la libertad, de respetar al otro, la libertad de expresión, la libertad democrática como pocas veces se vio en Argentina del 83 en adelante" .

Otra nota con fecha 10 de junio: "Nieto refleja la historia de Susana Martinengo. ‘Martinengo: Historia Es de San Martin, PBA, fue funcionaria de Ricardo Ivoskus cuando era Intendente. Entró a trabajar al inicio de la gestión en el GCBA (2007) con Jorge Alves (jefe de despacho de MM), llegó con él. Se ocupaba de responder y derivar las cartas institucionales que le llegaban a MM como Jefe de Gobierno y de contener a aquellas personas que iban a manifestarse a la sede de gobierno (mismo trabajo que en Nación). Cuando Alvesse fue, ella siguió haciendo el mismo trabajo, dependiendo de Alejandro Ameijenda. En 2015, ella habla con Ameijenda o Marcos Peña para hacer el mismo trabajo en Casa Rosada, pero ahora con MM Presidente, y uno de ellos dos habla con Hernán Bielus (ex coordinador de asuntos presidenciales) para trabajar en la dirección de documentación presidencial En estos años tuvo relación directa -no cercana-con Anita Moschini (secretaria MM), Cristina Domínguez y Carlos Alberdi (secretaría preprivada MM) desde el GCBA. Trabajo en Casa Rosada. En Casa Rosada trabajó en la dirección de Documentación Presidencial, cuya directora era Soledad Furno, que dependía de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales (ex Coordinacion de Asuntos Presidenciales, a cargo de Darío Nieto a partir de mayo 2017), que dependía de la Secretaría General (Fernando de Andreis). Su trabajo consistía en recibir las cartas institucionales que le llegaban al Presidente, responderlas y derivarlas a los Ministerios que correspondiesen. También recibía a algunos ciudadanos que iban a expresarse a Casa Rosada. Si bien ella decía que era Coordinadora de Documentación Principal, no tenía un cargo jerárquico, estaba contratada por un contrato ley marco, no tenía rango de funcionaria. Recibía mucha gente, de diversos perfiles, le gustaba hablar con muchas personas y ‘hacer política’, pero siempre a niveles de dirigentes no relevantes, no figuras principales ni mucho menos. Su oficina quedaba en el segundo piso de Casa Rosada, la oficina de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales (donde también trabajaba físicamente Soledad Furno), de Secretaría General y el Despacho Presidencial quedan en el primero…”

“El día 25/6/2020 (14:16:31) Darío Nieto envió un mensaje de Whatsaap a Soledad Furneau preguntándole ¿Cómo se llama el abogado de Martinengo? Casualmente ese día, a la hora indicada, Nieto estaba presenciando el allanamiento a uno de sus domicilios".

Los abogados recordaron que surge de la investigación que Nieto “accionaba su celular encerrado en su automóvil, negándose a descender. Según los datos extraídos de su celular, durante ese momento Nieto realizó varios llamados telefónicos a su abogado. Posiblemente aprovechó ese momento para borrar información que pudiera incriminarlo en la causa, de la cual ya conocía la existencia, conforme las notas mencionadas más arriba”.