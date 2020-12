"Maravilla" Martínez: "Tengo una paciencia china"

"Maravilla" Martínez vive días de "merecido descanso" tras consumar su segundo combate en cuatro meses: el 21 de agosto había vencido al español José Miguel Fandiño, en El Malecón de Torrelavega, y el sábado último hizo lo propio con Koivula, en la misma ciudad del norte de España pero en la Bolera Severino Prieto, para completar un récord de 53-3-2 con 30 definiciones antes del límite.

"Tal vez me mueva un poco en los últimos días de diciembre y en enero me meteré de lleno en el gimnasio. Sigo pensando lo mismo que hace tres meses, que hace seis meses: lo mío es seguir sumando horas de entrenamientos y minutos arriba del ring", refirió en diálogo telefónico con Télam el excampeón mundial superwelter y mediano y se abocó a evaluar su rendimiento del sábado y su triunfo por nocaut técnico.

"Salió redondita la pelea. Tengo una tranquilidad… una paciencia china. Manejé bien tiempo y distancia, tuve más velocidad que con Fandiño, poquito a poco voy recuperando cositas que tenía y también incorporo cosas nuevas", afirmó.

"Necesito hacer asaltos, muchos asaltos", observó el quilmeño, y aunque cuestionó la pasividad con qué salió al séptimo round ("eso no quiero que se repita, me relajé, Koivula empezó a sacar golpes que llegaban y me dije 'madre mía, qué estoy haciendo'"), juzgó que en general estaba "muy bien, me sentí bien.

Y remarcó: "Si él sacaba pocos golpes es porque yo no se lo permitía. Lo bloqueaba. Cuando él intentaba, recibía. Tuve paciencia, diez asaltos no son una carrera de 100 metros. La paciencia es fundamental. Tengo una paciencia china"

Al respecto, Martínez valoró el respaldo de su entorno, de su equipo de trabajo: "Es un trabajo metódico, tranquilo. Nadie me apura. No tengo ningún tipo de presión, de prisa. No tengo gente a mi alrededor que esté apurada. Mi equipo sabe lo que tengo qué hacer, lo que tengo que recuperar".

"Maravilla" cumplirá 46 años el 21 de febrero de 2021, al mes siguiente o a comienzos de abril hará su tercer combate preparatorio y, como está clasificado en quinto lugar en el ránking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), sitio al que accedió tras su victoria ante Fandiño, aspira a que en el segundo semestre se concrete su objetivo máximo: "Ir por el título mundial de Murata, para eso volví".