Corte de luz: cuánto tardará en volver la electricidad

CORTE DE LUZ | Doble falla en alta tensión en la subestación Perito Moreno

El periodista Nicolás Gandidini, explicó en C5N, a que se debe el gran apagón en la Ciudad: "Se cayó la línea 62 de Edesur que sale de la subestación Perito Moreno, es una falla por un incendio que no se alcanza a determinar el origen y hay cerca de 600 MW que se cayeron de un momento a otro en lo que es abastecimiento del sistema, por lo que todos los barrios del corredor oeste, con epicentro Flores, están afectados".

"Está toda el área técnica del Gobierno, dependiente del despacho de Energía, en la zona de AMBA tratando de entender bien que pasó. No se tienen en claro los alcance del corte", manifestó Gandini.

Y sostuvo que por el momento "el Gobierno no puede dar un diagnostico de cuánto va a demorar la reparación del tejido eléctrico"

En tanto sostienen que este corte no tiene nada que ver con los que suceden cuando hay altas temperaturas: "Cuando hay una ola de calor, los cables no alcanzan a refrigerarse y las cámaras de transformadores se recalientan y ante el peligro de incendio se producen los cortes. Este no es el caso y cuando hablas con los funcionarios técnicos te reconocen que es muy raro lo que está pasando", contó el periodista.

Sobre la subestación afectada, manifestó: "es estratégica para el corredor oeste, o que parte hacia el oeste de la Ciudad de Buenos Aires que es dónde está muy complicado el suministro en este momento".

Al ser consultado, sobre en cuanto tiempo se podría solucionar este desperfecto, dijo que: "El sistema eléctrico está muy conectado por lo que si se te cae una línea se tendría que poder levantar con otra, pero cuando tenés un incendio que te arrastra cámaras y transformadores, ahí es más difícil saber cuánto tiempo tardará la reparación".

En tanto, sobre la posibilidad de que la empresa concesionaria sea sancionada, Gandini expuso que: "Lo más probable es que cuando este el informe técnico habrá algún tipo de penalidad si es que fue un problema de la empresa. Recordemos que esto se da en un contexto en el que se están discutiendo las tarifas, ya que las empresas están pidiendo que se descongelen las tarifas y este año casi no hubo inversión. Las empresas dicen que lo que recaudan no alcanza para invertir, este corredor es uno de los que mayores problemas tiene".

Otra posible hipótesis que se está manejando es que por la pandemia el suministro cambió: "El hecho de que la gente no esté en el centro de la Ciudad también pudo haber incidido en este corte, porque la demanda no la tenés en el microcentro sino en los barrios y por ahí eso es lo que pudo afectar. Esperemos que esta falla no tenga que ver con un problema estructural", concluyó.