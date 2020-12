Chile: tiroteo mortal en una feria de Navidad que dejó al menos un muerto y seis heridos

El hecho comenzó el 17 de este martes, cuando un grupo de personas que estaban en un auto blanco abrieron fuego contra los locales comerciales y los transeúntes: “Nos tuvimos que tirar al suelo. Yo trabajo con toda mi familia, incluso con mi hijo de 13 años. Los heridos a bala cayeron al lado de nosotros. Pura bulla y puros balazos, parecían fuegos artificiales. A los heridos a bala se los llevaron al tiro en autos particulares, la ambulancia no llegó nunca. Había un mar de gente, imagínese que había mucha gente haciendo sus compras en la plaza" , dijo un testigo.

El teniente Coronel Manuel Hevia Navarrete , un agente de Carabineros que se encontró en dónde se produjo el trágico hecho, manifestó: “Fueron 10 disparos, de los cuales lamentablemente algunos impactaron en siete personas que resultaron heridas y una de ellas, ya estamos en condiciones de decir, que resultó muerta”.

En tanto, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, responsabilizó al Gobierno por el nivel de violencia registrado en los últimos tiempos: “No podemos ser reactivos. Las balaceras se están viendo todos los días y aquí no ha habido ninguna disposición por parte de la subsecretaría de prevención del delito. Aquí tengo los oficios que he enviado y no he sido tomada en cuenta. No podemos seguir así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirle una audiencia al Presidente?".

La última información proporcionada por la Fiscalía indica que se identificaron a dos personas que fueron quienes realizaron los diez disparos, que alcanzaron a siete personas . La policía local sigue buscando a los responsables con un gran despliegue que incluye vehículos policiales, helicópteros y personal en terreno.

En cuanto a la única víctima fatal, se confirmó que se trata de una mujer de 58 años, que habría muerto al hospital al que fue derivada de urgencia. Por su parte, los heridos se encuentran en Hospital El Carmen de la misma comuna, con diagnóstico reservado.