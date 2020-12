Ginés González García y la vacuna: "Nunca dejamos de conversar con Pfizer"

El titular de la cartera de Salud nacional dialogó con C5N, luego de que despegara el vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, y comentó como será la logística cuando arriben al país: “Venimos trabajando hace mucho tiempo para preparar la vacunación en todas las provincias. El Ministerio (de Salud) fue descentralizado. De hecho, yo volví el sábado, que estuvo en Córdoba y Santa Fe. Trabajamos fuerte con las provincias”

“Las vacunas ya fueron embaladas. Son embalajes que tienen 36 horas de duración, en Ezeiza la esperan camiones refrigerados y la llevan a otro depósitos. Allí se dividen las dosis asignadas para cada provincia”, agregó González García.

En cuanto al comienzo de la vacunación nacional, sostuvo: "Tal como lo dijimos antes de fin de año comenzaremos a vacunar. Esto lo decidirá el Presidente con los Gobernadores, porque siempre fue un política federal”.

Sobre las dosis que recibirá cada provincia especificó que todas dijeron "cuánto es su personal de salud" estratégico.

Al ser consultado sobre la polémica que se generó por la vacuna de Pfizer, el ministro manifestó: "Nosotros nunca dejamos de conversar con Pfizer, pero ahora no puedo hablar porque tenemos una cláusula de confidencialidad que mantenemos tanto nosotros (el Gobierno) como el laboratorio. Me salgo de la vaina por hablar después de todo lo que se dijo".

Y apuntó contra la oposición: "Es gente que no tiene otra forma de hacer política más que difamar, pero pronto todo eso quedará atrás. Me da mucha pena que el presidente del radicalismo (Mario Negri), un partido centenario de la Argentina utilice esos recursos, porque es devaluar a la Argentina"

Ginés González García habló sobre la autorización sanitaria que tiene que dar la ANMAT: "Hay tres vacunas que tienen mucha documentación acumulada y es cuestión de horas para que se aprueben, que son la Pfizer, la de AstraZeneca y la Sputnik, pero son todas autorizaciones de emergencia por la circunstancia, algo que está ocurriendo en todos los países".

Al ser consultado sobre el aumento de casos se mostró muy preocupado, y afirmó: "Veníamos bien, comenzamos a amesetarnos, y ahora estamos cerca de cambiar la dirección de la curva".

"A la segunda ola parece que la estamos llamando para que venga, la conducta social cambió muchísimo, parece una estampida. Tenemos que cuidarnos, entiendo que fue un año duro, que son jóvenes pero si no tenemos una conducta responsable hasta la vacuna puede quedar diluida".

En tanto sobre la nueva cepa del coronavirus explicó que se trata de una "mutación" que hizo que "aumentaron exponencialmente su contagiosidad en un 70%" pero que "el lado no tan malo es que no es ni más grave ni más mortal, y las vacunas funcionan, pero no deja de ser una nueva preocupación".

Sobre el posible cierre de fronteras, el funcionario nacional expresó que están "atentos" y se analiza "todos los días".

Por último, Ginés González García celebró que la ANMAT haya aprobado el suero hiperinmune que es una investigación argentina que se llevó a cabo en conjunto entre privados y el Estado del que participaron: "un laboratorio junto al Malbrán, el Ministerio de Producción y la Universidad de San Martín, y logra disminuir en un 45% la mortalidad" del coronavirus.