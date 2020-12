Fin del ATP: desde enero vuelve el REPRO para subsidiar salarios

Si bien la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción continuará solo para actividades en situación crítica (como espectáculos), los sectores ya no reciban el subsidio del ATP (como turismo) podrán optar por:

- Crédito: en base a la cantidad de trabajadores, a tasa subsidiada con 6 meses de gracia y de las que se pueden descontar cuotas si se contrata nuevo personal.

- REPRO II: un subsidio durante tres meses de hasta 9 mil pesos por trabajador, con posibilidad de renovarlo por otros tres meses más. Como condición principal, el empleador no podrá despedir a ningún empleado durante un año.

Cecilia Todesca Bocco sostuvo además que en proyecciones estipuladas en el presupuesto 2021, observan “una economía recuperándose con crecimiento al 5 o 5.5%” además de la recuperación del salario real, lo que es necesario “porque es lo que tracciona el consumo que, en definitiva, es el 70% del PIB de la Argentina”.

Cecilia Todesca Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación

En ese sentido apuntó que “vemos un incremento muy importante de la inversión pública, la duplicamos en términos del PIB y, lo que ahorramos en intereses de la deuda, se distribuye en salud, educación y garantías en préstamos para la producción”. Todesca Bocco aclaró, con vistas al año próximo, que “no es un año en el que recuperemos todo lo que se ha perdido por la pandemia, pero es un año de crecimiento”.

Para finalizar, puntualizó que “vamos a estar los primeros meses del año con la vacunación. No se ve por delante otro 2020, pero sí se ven coletazos de esta pandemia y el Estado va a tener que estar ahí donde se necesite”. “A la economía argentina no le sobra nada y siempre estamos caminando en un desfiladero, pero eso no quiere decir que el sector público no tenga opciones”, planteó.

Y resaltó que “lo que no podemos permitir, como no lo permitimos este año, es que haya un quiebre generalizado de empresas y un salto del desempleo brutal. Esos siguen siendo nuestros objetivos, porque esa es la plataforma para que Argentina crezca”.