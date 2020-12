NBA: los Nuggets de Campazzo, entre los que pueden evitar el bicampeonato de Lakers

Pero a no confundirse por este traspié inicial. Los Ángeles Lakers son los máximos candidatos a quedarse con el anillo, en lo que sería un bicampeonato y un quinto título para LeBron James, que le daría más fuerza en la discusión sobre si es el más grande de la historia. El 81% de los managers generales de la NBA aseguraron en la encuesta previa a la temporada que los imaginan repitiendo el título.

¿Argumentos? Por todos lados. Hasta que se demuestre lo contrario, tienen al dúo más dominante del mundo del básquet en LeBron James y Anthony Davis. Y en los papeles, la estructura que los rodeará esta campaña parece más fuerte que la que los los llevó al título la temporada anterior: si bien perdieron a veteranos de jerarquía como Rajon Rondo y Dwight Howard, Montrezl Harrell y Dennis Schroder encabezan una lista de incorporaciones que pueden dar el salto de calidad necesario para un bicampeonato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Angeles Lakers (@lakers)

En principio, hay cuatro equipos que aparecen con más argumentos que los demás para arruinarle una nueva fiesta a la franquicia “oro y púrpura”. Uno de ellos es Milwaukee Bucks. Tras el fracaso de la campaña anterior, la extensión de contrato del megaestelar Giannis Antetokounmpo es casi una garantía de pasar la temporada regular con tranquilidad, lo que les permite invertir los siguientes cinco meses en prepararse para lo que necesitan: aprender a jugar básquetbol de Playoffs de alto vuelo.

La llegada del base Jrue Holiday significa sin dudas un salto de calidad para Giannis y compañía. Lamentablemente para ellos, no pudieron fichar al serbio Bogdan Bogdanovic, cuya incorporación habría puesto en las visiones iniciales a los Bucks mucho más cerca de los Lakers.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Milwaukee Bucks (@bucks)

Otro de los grandes contendientes son los Denver Nuggets. La escuadra a la que arribó el argentino Facundo Campazzo fue una sorpresa el año pasado, llegando a las finales de la Conferencia del Oeste remontando un 1-3 ante Clippers. Este año no lo son: cuentan un dúo estelar joven que es parte del presente y el futuro de la NBA en Nikola Jokic y Jamal Murray y probablemente el plantel más profundo de toda la liga.

Así, a horas del debut oficial, es una incógnita cómo serán las rotaciones que implemente el técnico Michael Malone, que podrá darse el lujo de iniciar desde el banco de suplentes a jugadores como Michael Porter Jr., que serían titulares en casi cualquier otro equipo, y modificar minutos y estrategias de juego partido a partido dada la gran variedad de opciones que tiene.

Post data: al cierre de este artículo, está latente la posibilidad de usar esa profundidad de plantel para traer vía cambios a James Harden para jugar con Jokic y compañía, lo que sería un verdadero sacudón para la liga y, como efecto colateral, podría aumentar la cantidad de minutos de juego de Campazzo, dado que para adquirir a "La Barba" deberían entregar importantes piezas de cambio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Denver Nuggets (@nuggets)

El fracaso en los últimos Playoffs de Los Ángeles Clippers no debe descartarlos de cara a esta temporada, que iniciaron con un triunfo ante los últimos campeones. La renovación del cuerpo técnico más algunas buenas incorporaciones como el experimentado Serge Ibaka podrían generar la tónica necesaria para que el equipo encuentre su mejor versión. Además, un equipo que cuenta con dos superestrellas como Kawhi Leonard y Paul George no puede aspirar a otra cosa que no sea el título.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA Clippers (@laclippers)

Por último, pero no por eso menos importantes, se encuentran los Brooklyn Nets: un dúo que mete miedo como el de Kevin Durant y Kyrie Irving y un quinteto titular que se complementa con piezas de jerarquía como Spencer Dinwiddie, Joe Harris y DeAndre Jordan le permite al joven técnico Steve Nash sacar desde el banco a muy buenos jugadores como Caris LeVert, Jarrett Allen y Landry Shamet. El básquet muchas veces es un deporte lógico y en este sentido una estructura que presenta a un fuera de serie como Kevin Durant muy bien rodeado no puede ser descartado de la lucha por el campeonato.