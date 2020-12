Muerte y fuga en Flores: familiares de Isaac marcharon para pedir Justicia

La marcha fue en San Pedrito y Directorio, la esquina en la que el jueves pasado un automóvil presuntamente conducido por Papadopulos, de 21 años, atropelló y mató a Isaac de cinco años, y dejó con graves heridas a su mamá Debora, para luego fugarse a toda velocidad del lugar.

https://twitter.com/leandrodattilo/status/1341894657773600772 David Bernstein (abogado de la Flia de Isaac) desde Directorio y San Pedrito: “La familia y la fiscalía mañana ofrecerán una recompensa para quien encuentre o brinde información del paradero de Ricardo Papadopoulos (conductor del Volkswagen Golf GTI Blanco)”.#JusticiaPorIsaac pic.twitter.com/P6TCtYJCFD — Leandro Dattilo +7m² (@leandrodattilo) December 23, 2020

Los manifestantes concurrieron con imágenes de Isaac y Débora y con velas celestes al tiempo que pidieron Justicia y que los testigos "no tengan miedo y se presenten" ya que "serán protegidos en su identidad", dijo Cecilia Sus, tía de Isaac, según la agencia Télam.

“Reclamamos Justicia y que todo esto ayude a cambiar algo, ya que al nene no lo devuelve nadie. También pedimos que se presenten testigos del siniestro", insistió Lola, la hermana del pequeño, y agregó: “Seguro que hay personas que vieron el hecho y tienen miedo de presentarse, sé que estamos ante gente muy peligrosa, pero también hay gente que nos apoya mucho. Miedo nosotros no tenemos y los que se presenten tampoco, porque entre todos nos vamos a ayudar".

La concentración de los familiares apoyados por la Asociación Madres del Dolor, ocurrió mientras continúa la búsqueda del conductor del automóvil, aunque su padre, Rubén Papadopulos, dueño del Volkswagen Golf que protagonizó el siniestro, se presentó espontáneamente el sábado pasado.

Gabriel Becker, abogado del padre de Isaac, dijo que "se presentaron dos testigos que aportan elementos contundentes. Ellos corroboran en principio la alta velocidad en la que circulaba el vehículo, que venía cortando semáforos y que esquivó por la derecha a los vehículos que estaban sobre Directorio, esperando que se habilite el semáforo".

Becker aseguró, además que pedirá que se incluya al conductor del automóvil dentro del programa de Ministerio de Justicia para que se ofrezca una recompensa por su captura. El joven de 21 años no tenía licencia de conducir y poseía muchas actas de infracción.

“Pedimos a la gente que no tenga miedo, que declaren, si vivimos con miedo estamos todos mal, recibí amenazas en mi celular, pero si vivo con miedo me paralizo. Esto ocurre porque hecha la ley, hecha la trampa, hay gente que no recibe castigos y a nadie le importa nada", expresó Cecilia, la tía de Isaac.