El saludo de Alberto Fernández a la azafata que se emocionó al aterrizar con las vacunas

"Aerolíneas Argentinas es un sentiminento. Vos me preguntabas por qué lloraba, por eso, por lo que Aerolíneas representa para nosotros. Por eso que hayamos sido nosotros los que hayamos traído la vacuna para todos fue un orgullo que no me lo voy a olvidar", explicó Mónica Faggiolani, la azafata que lloró apenas se completó el vuelo desde Rusia y cuya emoción se hizo viral en las últimas horas.

"Es maravilloso escucharla a Mónica. Estaba escuchando la nota y quiero agradecerle a ella, a la gente de Aerolíneas Argentinas, al piloto Juan Pablo Mazzieri... la gratitud de todos nosotros hacia ellos", expresó Alberto Fernández en el programa "Vuelta de rosca" por Radio 10.

"La línea de bandera, entre otras cosas, sirve para este tipo de necesidades. Cuando teníamos que ir al otro extremo del mundo a buscar las vacunas, ahí estaba la gente de Aerolíneas Argentinas. Nunca pusieron reparos, se movieron con todos los protocolos de salud que corresponde, pero nunca esquivaron la responsabilidad", sentenció el Presidente.

Además, Alberto Fernández aseguró que "ahora fue la vacuna, pero antes fue la responsabilidad de buscar a argentinos varados por el mundo" la que encaró el personal de la compañía y "la verdad es que debemos estar muy agradecidos a ellos", dijo.

"Ese orgullo que expesan es un orgullo genuino de la gente de Aerolíneas, que es muy merecido, porque la pelearon mucho en momentos muy dificiles para la aerolínea", convino el Presidente en referencia a años de vaciamiento y malas gestiones anteriores.