Se entregó a la policía el joven que atropelló y mató a un niño de 5 años en Flores

La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, que lleva la causa, había dispuesto ayer la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad.

Papadopulos

"Yo manejaba, pido disculpas y perdón”, dijo a la prensa mientras ingresaba a la alcaldía 14 de la ciudad de Buenos Aires, sonde permanece alojado a la espera de lo que determinen las autoridades.

Ante la Justicia, el padre del joven declaró que tras el hecho, perdió contacto con su hijo: “Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”.

Durante estos días, Ricardo fue intensamente buscado e incluso se ordenó la captura internacional. Tres fuerzas policiales empezaron a trabajar en forma coordinada junto a dos fiscalías que estuvieron abocadas casi por completo a la tarea. Con allanamientos y tareas de inteligencia bajo secreto de sumario.

Por su parte, Roberto Herrera, el abogado del joven aseguró que su cliente se fugó “porque tenía miedo". “El chico no deja de llorar”, afirmó en declaraciones a la prensa.

“Es él quien manejaba el auto, estaba muy mal, muy angustiado”, aseguró Herrera y remarcó que Papadopulos se fugó luego del accidente porque “no tenía registro y se asustó por la situación. No sabía que se había muerto una persona, le dijo al padre que había tenido un accidente, pero se enteró por los medios” de lo ocurrido.

Asimismo, el letrado confirmó que el joven “quería presentarse en la justicia pero veía que estaba preso su papá por lo mismo que se lo imputaba a él” y confirmó que la entrega “fue acordada con el juzgado”.

“Estoy esperando las primeras actuaciones, luego lo que surja de las pericias y después de la declaración de él”, apuntó y recordó que en un principio había pedido la eximición de prisión para su cliente pero desistió de la presentación dado que se acordó la entrega.

Respecto al hecho, Herrera aseguró que Papadopulos “pierde la visión de quienes estaban cruzando porque un camión pasó en rojo”, e hizo hincapié en que “todavía no se citó al camionero”.

Además, según el abogado el joven circulaba a una velocidad que “no superaba los 55 kilómetros por hora” al momento del accidente y remarcó que es uno de los datos que “determinará la pericia”.