Familiares de Isaac, el nene que murió atropellado en Flores, piden que Ricardo Papadopulos quede preso

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus, de 5 años, y dejó con graves heridas a su mamá Débora, se entregó a la justicia este mediodía tras permanecer 8 días prófugo, y antes de ingresar a la comisaría pidió perdón a la familia del niño.

Ricardo Papadopulos (3).jpg

"Mi mamá está muy mal, fuera de sí, está en un estado de negación total", aseguró Lola, hermana de Isaac y remarcó que su madre "no quiere ver fotos" del nene y que le pidió que "tire todas sus fotos, que no se hable del tema, me preocupa mucho".

"Vi el video del accidente y el otro en donde se lo ve bajando del auto y se agarra la cabeza porque se le rompió un poco el auto, eso me bastó para darme cuenta qué tipo de persona es y qué educación tuvo", dijo la joven en declaraciones a la prensa en la puerta de la comisaría.

https://twitter.com/C5N/status/1342598243599802368 "No tiene que salir, se va fugar de vuelta si sale. No me creo todo el acting. Es imperdonable lo que hizo, que se haya reído de todos nosotros, que se haya fugado. Esto no es un accidente, es un asesinato", expresó Debora, hermana de Isaac pic.twitter.com/F71BKeEpIX — C5N (@C5N) December 25, 2020

Lola, o Débora Juárez Agosti, hermana de Isaac, realizó declaraciones junto a los abogados de la familia al llegar a la comisaría a la que va a ser trasladado Papadopulos, y agregó que "es imperdonable lo que hizo, nos hizo perder un montón de tiempo y demuestra lo que es esa persona".

Lola se hizo presente esta tarde en la comisaría para acompañar a sus abogados y dijo que estaba para apoyar la gestión de los profesionales.

Ricardo Papadopulos (2).jpg

"Me gustaría saber qué le pasó por la cabeza en ese momento. Yo creo que no estaba sobrio. Vi los videos de cómo se agarra la cabeza cuando vio que le pasó al auto y me bastó para saber qué tipo de persona es", consideró.

Al ser consultada por las imágenes de cuando Papadopulos se entregó esta mañana, dijo que "él hoy lloraba desconsoladamente, y yo no puedo llorar ni dormir porque no tengo a mi hermano. ¿Qué más tiene que pasar para que cambien las penas?", agregó.

Dos días después del accidente, Rubén Papadopulos, padre del joven se presentó en la Comisaría Vecinal 7, ya que es quien figura como dueño del vehículo involucrado, y ayer la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, dispuso su liberación.