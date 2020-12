Accidente fatal en Flores: cómo sigue el proceso contra Ricardo Papadopulos

El joven se entregó el viernes luego de permanecer 9 días prófugo y, tras la declaración indagatoria, la fiscalía tendrá 10 días hábiles para resolver su situación procesal, lapso en el cual la defensa del acusado puede presentar un pedido de eximición de prisión.

Gabriel Becker, abogado de la familia de Isaac, dijo a la agencia Télam que la citación a declaración indagatoria "es un paso más de rigor, lo que se está tratando de determinar con la pericia accidentológica son las circunstancias en las que ocurrió el choque y los momentos posteriores al accidente".

El abogado mencionó que existen agravantes que demuestran la conducta temeraria de Papadopulos y que el hecho de que conduzca sin licencia de conducir puede llegar a ser un dato a considerar en el juicio oral para aumentar la pena, que en principio podría variar entre 3 y 6 años de prisión por homicidio culposo agravado.

"Yo manejaba, pido disculpas y perdón", dijo Papadopulos a la prensa mientras ingresaba a la alcaldía 14 de la ciudad de Buenos Aires, donde permanece alojado a la espera de lo que determinen las autoridades.

Ante la Justicia, el padre del joven declaró que tras el hecho, perdió contacto con su hijo: "Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve".

Durante estos días, Ricardo fue intensamente buscado e incluso se ordenó la captura internacional. Tres fuerzas policiales empezaron a trabajar en forma coordinada junto a dos fiscalías que estuvieron abocadas casi por completo a la tarea con allanamientos y tareas de inteligencia bajo secreto de sumario.