La pirotecnia se cobró otra víctima inocente en San Juan

Según relató en su perfil de Facebook, su perra Hanna murió atropellada en la madrugada del 25 de diciembre, ya que se asustó con los estruendos producidos por la pirotecnia, huyó de la casa y fue atropellada en la vía pública.

“Jamás imaginé que esto podía pasar, jamás imaginé que ibas a salir a buscarme por donde salíamos a caminar y ahí ibas a quedar para siempre mi amor. Perdón por no haber estado a tu lado en una noche de tanto miedo, perdón por no haberte cuidado como vos a mí, no merecías terminar así Hannita. Para mí vas a ser eterna mi amor y te voy a extrañar la vida entera”, escribió un dolido Gonzalo en redes sociales.

El joven sanjuanino compartió además algunos recuerdos con su querida mascota y comentó que “parece que se asustó por eso y se escapó de casa, salió a buscarme por donde caminábamos juntos y la chocaron”.

Aunque vale señalar que año tras año disminuye el uso de pirotecnia, es incomprensible que todavía haya individuos que, aun conociendo el dolor que produce en personas con autismo y mascotas, sigan utilizándola.