Cecilia Moreau y su discurso sobre el aborto: "Me senté y tuve un viaje al pasado"

"Fue una experiencia personal muy fuerte. Me angustia pensar que a una chica de 15, 16 años, que le falla el método anticonceptivo y no tiene alternativa, medios, tenga que pasar por eso. Lo que provoca la clandestinidad", comentó en diálogo con Julieta Camaño.

Entrevista a la diputada Cecilia Moreau en RIGHT NOW con Julieta Camaño

"Yo se lo había contado a mi hija, y ella lo tomó con mucha naturalidad. En el Congreso no tenía pensado decirlo, pero en el momento me senté ahí y tuve un viaje al pasado. Quise poner en palabras lo que había sido una experiencia personal para mí muy fuerte", aseguró.

El discurso de la diputada cerró el debate con un testimonio fuerte. “A mí no me pesa el embarazo que interrumpí, me pesa el miedo y la clandestinidad. Yo era una nena de 16 años y tenía derecho a tomar mi decisión”, relató ante la Comisión de Legislación Penal con lágrimas en los ojos.