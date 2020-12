El Leeds de Marcelo Bielsa se recuperó con un triunfo ante Burnley

En la continuidad de la 15ta. fecha, el equipo de Bielsa se impuso por el gol del delantero Patrick Bamford, de penal, a los cinco minutos del primer tiempo. A pesar del gol tempranero, Leeds sufrió para volver a la victoria ya que en el primer tiempo le anularon un gol lícito a Burnley y en los últimos minutos terminó apretado contra su área.

“It was very difficult, there were two different halves” | Marcelo Bielsa | Leeds United 1-0 Burnley