¿En qué equipos de la MLS de Estados Unidos podría jugar Lionel Messi?

"Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, después si pasa o no, no lo sé", fueron las palabras de Lionel Messi en una entrevista brindada al canal La Sexta, que fue emitida este domingo por la tarde. Ante estas sorpresivas declaraciones, algunos equipos de la MLS encendieron sus alarmas y ya comienzan a surgir los rumores sobre el posible club al que podría llegar el astro argentino.