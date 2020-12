Claudio Borghi se postuló para ser el próximo entrenador de Racing

Es por eso que "La Academia" comenzó a buscar un nuevo mánager y director técnico de cara al 2021. Los rumores sobre distintos nombres comenzó rápidamente e incluso hubo algunos que se postularon para esos puestos.

Claudio Borghi, de último paso como técnico de Liga de Quito en 2016 y que actualmente se desempeña como comentarista en Chile, aseguró que le gustaría sumarse al conjunto de Avellaneda, club del cual es hincha. "Soy hinncha de Racing y le tengo respeto al club, estoy más ligado a Argentinos Juniors por pertenencia y porque me crié ahí. Si se da la posibilidad de Racing me gustaría charlarlo al menos", aseguró en una entrevista con ¿Cómo Te Va?.

Además, contó que mantuvo conversaciones para dirigir a la Selección de Colombia. "Me interesó porque tienen un buen equipo. Tengo ganas de dirigir, si sale un proyecto interesante al que yo le pueda servir me gustaría. Además extraño. Mi última experiencia en Argentina fue un River-Boca, la pasé muy mal por cosas extra futbolísticas. Esa vez me inventaron una denuncia por autopartes. Previo al partido un dirigente de Boca me avisó que me denunciaron por tráfico de autopartes", declaró.

Luego, agregó: "Lo peor es que la denuncia falsa era por un auto que no existía en Argentina y yo lo tenía en Chile. Eran todas cosas que además de lo futbolístico tenía el Boca-River. Mientras yo estaba dirigiendo el partido, mi mujer estaba declarando por mi en la comisaría."