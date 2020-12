Among Us: el videojuego tendencia de 2020 en las búsquedas de Google

Para el mundo del gaming, el 2020 fue un año especial. La pandemia y la cuarentena supieron acercar a la gente a los videojuegos, los cuales se mostraron como una gran opción de entretenimiento en una época difícil. No obstante, esto también resignificó muchas cosas, como es el caso de Among Us, un juego que se estrenó en 2018 pero logró un boom increíble hace tan solo unos meses.

Este impresionante éxito por parte del indie, que logró dejar de lado a una producción de más presupuesto como es el caso de Fall Guys: Ultimate Knockout, supo explotar tanto en Twitch como Youtube y en los buscadores. Esto último quedó claro con los informes lanzados por Google Trends, los cuales lo posicionan como el número uno en el segmento de gaming.

Among Us distraction dance animation

Cabe aclarar que este informe liberado por Google no apunta a que Among Us fue el título con más búsquedas durante el año, sino que indica que fue el tema que más interés despertó durante el 2020.