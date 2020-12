Juanfer Quintero:"Extraño muchas cosas de River"

Esa final de Copa Libertadores ante Boca en Madrid quedó en la memoria de todos los amantes del fútbol, pero el gol que encaminó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo al triunfo más importante de la historia, lo hizo el colombiano. Después de ese recordado choque, Quintero sufrió una dura lesión que lo dejó fuera del campo de juego por al menos seis meses. Desde ese entonces que no pudo recuperar su nivel y poco tiempo después, en medio de una polémica salida, decidió jugar en el fútbol chino.

Este martes, finalmente el colombiano rompió el silencio y habló a corazón abierto con el programa F90, transmitido por ESPN, y explicó los motivos que lo llevaron a irse de Argentina.

“Nunca me ha gustado hablar del tema, no soy mucho de expresarme con las cámaras. Creo que ha llegado un momento de la vida en el que uno tiene que tomar decisiones sin importar el qué dirán ni el qué puede pasar y dejarse guiar por su instinto, su naturaleza, su ética y sus valores. Esto es un trabajo y creo que esa fue la decisión principal, lo que yo quise hacer en relación a mi carrera”, comenzó su descargo el zurdo.

“Se que di lo mejor, que viví momentos muy especiales con River y que fueron muchos. Fueron los mejores momentos de mi carrera y con eso me quedo. Lo malo a mi no me afecta, me quedo con lo positivo. No fue la despedido como quería, pero son situaciones que se presentan y que uno como hombre tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como le pareció amucha gente, les pido disculpas. Nunca traté de hacerle daño a nadie, sobre todo a mi y mis principios. Simplemente voy a decir que amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de mi carrera, que todos mis compañeros, el entrenador y el staff lo saben”, añadió a la hora de hablar sobre su paso por la institución de Núñez.

Cuando le consultaron si extrañaba el plantel encabezado por Marcelo Gallardo, Quintero se mostró emocionado y respondió: “Voy a ser sincero, extraño muchas cosas de River. Pero hay ciclos que se cumplen y uno como ser humano tiene que asumirlo y aceptar la realidad. Y agradecer. Me quedo con eso. Cierro un ciclo muy bonito de mi vida como futbolista y me quedo con los mejores recuerdos que viví en mi carrera”.

“No estaba cansado de las exigencias, porque la vida todos los días nos exige, pero perdí muchas cosas que nadie sabe y no me interesa decirlas. El mundo de River es fuerte, te lleva al extremo... a lo mejor así es la vida. River trae una carga emocional, mental, física fuerte. Llega un momento que te saturan muchas cosas y eso me pasó”, explicó sobre en qué consiste ser jugador de "La Banda" y cómo lo vivió. Y agregó: “Sacrifiqué mucho tiempo con mi familia por el éxito y llega un momento en que tienes que ser un ser humano, pensar en ti”.

En ese momento, Oscar Ruggeri decidió intervenir y le remarcó que como profesional ya sabía a que tipo de institución llegaba cuando firmó con el "Millonario". “River te lleva al límite y yo he perdido muchos seres queridos, muchos familiares, muchos amigos desde muy niño. He tenido una vida muy madura desde muy niño, a los 10 años por medio del fútbol mantengo a mi madre. Llevo 20 años en esto. He sacrificado mucho tiempo. No ha sido en vano, porque he tenido una carrera muy bonita de la que mi familia come y también muchas personas alrededor, pero creo que al final somos seres humanos. Al final el personaje de futbolista se queda en el campo y llegas a tu casa y lloras porque eres un ser humano. Eso es lo que mucha gente no entiende, que al final no somos robots adentro de un campo. Voy a ese tema, de que mucha gente no sabe lo que pasa detrás de un partido, detrás de lo que sufrimos y que no somos piedras. A algunos nos afecta más que a otros. A raíz de eso uno toma sus decisiones”, le devolvió Quintero.

“No hablo de la exigencia porque el éxito conlleva muchas cosas detrás. Hablo como ser humano lo que perdí. En Argentina viví todo el tiempo solo, no viví ni con mi esposa ni con mi hija. Yo no quiero hacerme la víctima porque no va a ser así, pero se todas las cosas que perdí y que hoy no quiero seguirlas perdiendo. Ustedes han visto como la pandemia nos hizo perder tantos seres queridos y cercanos”, detalló sobre la dificultad de tener a su familia lejos.

“Y al final yo no me creo el personaje del fútbol para mi no existe, yo soy Juan Fernando. Lo que pasa en el campo queda en el campo y afuera soy un ser humano. No quiero estar más lejos de mi familia, no quiero sacrificar muchas cosas. Llevo mucho tiempo afuera, no solo en River sino en todos los equipos donde he estado. Y hoy en día tomo mis decisiones para estar bien, no porque la exigencia me llevó a esto. Sino no hubiéramos conseguido lo que conseguimos. Al final es fútbol. Uno siempre quiere trabajar y estar bien y en equilibrio. Y cuando uno no está en equilibrio, empiezan a pesar muchas cosas. Te llegan los traumas y las dudas. Son muchas cosas mentales las que juegas y realmente yo estaba llegando al límite”, comentó.

Luego, fue consultado sobre cómo quedó su relación con Gallardo: “Siempre tuve la mejor relación con Marcelo, hasta hoy en día hablo con él. Es una persona que a mi me ayudó mucho y yo le tengo que agradecer mucho. Nos dimos una mano en muchos aspectos y le agradezco por todos los consejos que me dio y por marcarme hasta el día de hoy. La gente que me conoce sabe cómo soy y cómo me manejo y le quiero decir públicamente muchas gracias. Siempre voy a tener buena relación con él, el respeto que le tengo es grande y la admiración es mucha”.