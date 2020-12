Senado: opositores al aborto legal anunciaron que recurrirán a la Justicia si se aprueba

NOTA A SDORA. SILVIA ELÍAS DE PÉREZ 1 - SESIÓN ESPECIAL IVE 29-12-20

"Salga lo que salga en esta la votación, esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad", anticipó la senadora, quien también votó en contra de la legalización del aborto en 2018.

Elías de Pérez anunció la posible campaña judicial en una conferencia de prensa que brindó antes de que comience a debatirse el proyecto del Ejecutivo en el Senado. La legisladora consideró que el debate y la votación tienen "un final abierto".

"La votación depende de que los senadores sigan sus convicciones, que han reiterado muchas veces a lo largo de este tiempo, o de que cedan a las presiones que nunca antes hemos visto en la persona del presidente de la Nación, Alberto Fernández", aseguró la senadora que en 2018 fue protagonista de un recordado contrapunto con el científico Alberto Kornblihtt.

En esa oportunidad, Elías de Pérez quiso protestar contra el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito al decir que podría utilizarse para interrumpir embarazos de personas con síndrome de Down como si fuesen fetos con "una enfermedad incurable".

"No dije síndrome de Down, dije una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?", repuso Kornblihtt.

"Una discapacidad", contestó Elías de Pérez. "¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Lo dijo usted", insistió Kornblihtt.

"Está bien...", intentó seguir Elías de Pérez. "No, no está bien, está mal", sentenció el científico.