La Rioja: polémica por un médico que fue vacunado dos veces

Entre imágenes gobernadores y ministros se pudo ver a trabajadores de la salud recibiendo la Sputnik V, como fue el caso de un hombre con ambo amarillo al que le "aplicaron" la vacuna contra el coronavirus en el brazo derecho y en el izquierdo, dependiendo de si la foto del momento la publicó en Twitter el ministro de Salud de la provincia de La Rioja, Juan Carlos Vergara, o la Legislatura de esa provincia.

https://twitter.com/JuanVergaralr/status/1343939389731254277 Después de un año de mucho trabajo, comenzó la vacunación. Agradezco infinitamente a todo el personal de salud por el gran trabajo que realizaron y continúan realizando en esta pandemia. pic.twitter.com/Gjv3bPdnpd — Juan Carlos Vergara (@JuanVergaralr) December 29, 2020

En las fotos virales se ve cuando una mujer con cofia en la cabeza le aplica la vacuna al doctor Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del hospital Vera Barro, y en otra imagen un hombre el que se la da.

La vacuna real que recibió el médico fue en el brazo derecho y con una vacunadora, pero la foto ilustrativa, la pantomima, ya se había hecho viral.

https://twitter.com/LegislaturaLR/status/1343943312089239553 La vicegob @Florelop inició el Plan Estratégico de Vacunación contra #COVID19 en el Enrique Vera Barros. El dr. Rafael Fernández, pdte. del Comité de Crisis, fue el 1° en recibir la vacuna Sputnik V para continuar con el personal d Salud.#ArgentinaUnida@lconectadas pic.twitter.com/0hx6FNeRfE — Legislatura La Rioja (@LegislaturaLR) December 29, 2020

"Había demasiada gente presente y a solicitud de la prensa cambié de lugar. Eso fue lo que sucedió", resumió Fernández, que contó que se encuentra bien tras recibir la primera dosis y que no sintió ninguno de los síntomas leves que pueden aparecer tras recibir la vacuna.

"Yo soy Covid recuperado. Llevo cuatro meses desde el alta. Estoy bien. Me estuve controlando esta mañana y, hasta ahora, no he tenido síntoma alguno", precisó en declaraciones a diario La Nación.

Fernánez incluso publicó las fotos en su perfil de Twitter en el que escribió: "Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación".

"Para mayor comodidad de la prensa, se decidió el cambio de lugar y cambio de brazo. El enfermero siguió vacunando su línea y por eso cambió el personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones", aclaró.

El motivo de la segunda foto se debió a que debía aparecer en la imagen la vicegobernadora y otros funcionarios que no salieron en la toma donde, en efecto, se vacunó Fernández.