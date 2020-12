Un senador que cambió el voto y apoyará el aborto legal, contó que se hizo una vasectomía

“Estamos aquí porque en nuestro país sucedió algo. Es palpable que respecto a este tema estamos viviendo un cambio social. Se están alterando costumbres a través de la lucha del colectivo de mujeres”, sostuvo el legislador de Juntos Somos Río Negro.

Weretilneck afirmó que “el tema del aborto es un tema que en la Argentina tiene más de un siglo y medio", e insistió: “Vamos a cumplir 100 años de la primera vez que el Congreso generó un derecho a favor de la mujer en relación al aborto".

“Estamos discutiendo esto porque es inevitable y en definitiva la Argentina es una sociedad en movimiento permanente porque somos democráticos. No hay que asustarse con el resultado y tampoco creo que corresponda darle el enfoque religioso que se le quiere dar", remarcó el senador.

Antes de ratificar su voto a favor del aborto legal, Weretilneck reveló: “Hace 16 años me hice la vasectomía, yo ya tenía claro que mis tres hijos son mis proyectos de vida y estoy absolutamente convencido de que no quería volver a ser padre. Esto me parece que es el centro de la decisión, tanto de la mujer como del hombre".