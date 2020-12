Walter Montillo anunció su retiro del fútbol

"Es una decisión tomada. Siempre me consideré una persona de palabra. Creo que es el momento. Yo lo comuniqué con tiempo para no generar falsas expectativas. Me quiero ir con tranquilidad de ayudar al equipo y a mis compañeros", manifestó Montillo en conferencia de prensa.

Montillo, de 36 años, reveló que el club transandino le envió una carta para revertir su postura, pero no alcanzó. "Al primero que se lo dije fue al entrenador y después a mis compañeros. Eso ya hace tres semanas", señaló el ex San Lorenzo y Tigre.

https://twitter.com/udechile/status/1344297426161717249 [EN VIVO] Walter Montillo habla con la prensa en el CDA. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube #VamosLaU https://t.co/KoSlWmcacp — Universidad de Chile (@udechile) December 30, 2020

Universidad de Chile, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, está sexto en el campeonato chileno y busca mejorar su presente. "Estoy tranquilo. Quiero dejar a la U lo más arriba que se pueda, jugando bien a la pelota. Ojalá que se pueda conseguir y no me quiero poner en el escenario del descenso ¿Si cambiaría eso mi decisión? No lo sé. No sé qué haría. Me sentiría tan mal y tan culpable que prefiero no pensarlo. Prefiero pensar en que vamos a terminar bien", explicó Montillo.