Fatura Broun: "Uno siempre tiene la ilusión de que Diego aparezca en los entrenamientos"

Durante toda esa semana, los diferentes equipos del fútbol argentino y del mundo le habían realizado emotivos homenajes a "Pelusa". Ya pasó más de un mes y este miércoles, Fatura Broun, uno de los referentes del equipo para Maradona, habló sobre lo que le costó al equipo superar ese duro momento.

"Uno siempre tiene la ilusión de que Diego aparezca en los entrenamientos, se lo extraña", contó el arquero del "Lobo" en una charla con el programa radial ¿Cómo te va?. Luego, agregó: "En las charlas técnicas, con solo estar te motivaba, te arengaba siempre. La partida de Diego nos golpeó y caló hondo. Me saco el sombrero con el Gallego Méndez que decidió dejar el equipo luego de la muerte de Maradona”. “Hubo varios jugadores que decidieron no venir por el momento de Gimnasia. Yo, cuando me llamó Diego, acepté rápido y le dije ‘¿cuándo arrancamos?’”, comentó Broun sobre su llegada al club de La Plata.

"Una vez, Diego me mandó una foto de él en el sillón de la casa con la Copa del Mundo. Nunca me quiso decir cuánto pesaba, porque decía que iba a usar esa información para algún chanchullo mío”, siguió contando el jugador sobre la relación que había formado con Diego. “El día de su cumpleaños, después de que estuvo en la cancha, hablamos por videollamada con él y estaba bárbaro. Yo me quedo con esa última imagen y todo lo vivido antes”, reveló.