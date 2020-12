Pandemia, vacuna, Justicia y medios: las definiciones de Alberto Fernández en Radio 10

Embed

A continuación, algunas de sus definiciones sobre los temas más importantes:

Pandemia y economía

"Gobernar en pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano, uno nunca sabe dónde pisa firme. Con el correr del tiempo fuimos tomando experiencia y pudimos sobrellevarlo. Pero la pandemia nos obligó a una doble pelea: contra el virus y por la economía. Yo procuré desde el primer momento preservar la salud de los argentinos. Tuvimos que reinventarnos y así surgió la ATP; después nos dimos cuenta de que teníamos a 9 millones de argentinos fuera del sistema, y les dimos el IFE. Los que más podían tenían que ayudar en este contexto y por eso hicimos ese aporte voluntario que salió del Congreso por un proyecto de Máximo y Heller. Fueron meses de ver cómo ir llevándolo".

"Con Daniel Arroyo nos ocupamos de la sacar la tarjeta Alimentar y llevamos alimentos a todos los puntos de la Argentina".

"Espero poner en marcha en enero la mesa del Consejo Económico Social, del que se va a hacer cargo Gustavo Béliz, y ya tenemos muy avanzados acuerdos con el sector automotriz, que es muy importante y creció mucho este tiempo; y estamos abriendo nuevos mercados, como con Chile. Tenemos que dar un impulso ahí y que cada vez tengan más componentes argentinos los autos".

"El año que viene tenemos todo para que la Argentina crezca".

Deuda externa

"Todo lo hicimos mientras teníamos que enfrentar el tema de la deuda, y la enfrentamos. Y pudimos llegar a un acuerdo con los acreedores, el mundo entero se sorprendió que lo logremos, porque es un acuerdo que le permite a Argentina ahorrar 38 mil millones de dólares, y nos permite que este año hayamos pagado 7 mil millones de dólares de deuda, y el entrante 12 mil millones de dólares. Todo ese dinero se volcará a la producción y trabajo".

"Creo que vamos avanzando bien con las negociaciones con el FMI, creo que están viendo resultados de nuestra gestión y me parece que hemos logrado que los equipos técnicos sintonicen con nuestros planteos y propuestas, que básicamente son que necesitamos crecer para pagar, no achicarnos. Pero esta vez, con Kristalina Georgieva al frente, parece distinto. Toman en cuenta que el camino que elegimos es el correcto".

Vacuna contra el coronavirus

"Personalmente me ocupe de tratar de conseguir vacunas para la Argentina. No quería que la Argentina estuviera en ese submundo que miran al mundo del norte cómo se vacunan. Hablé con todos los laboratorios, y debo reconocer que la Federación Rusa tuvo un trato excepcional con nosotros, y siempre estaré agradecido, y logramos que ingresen 300 mil vacunas para el personal de salud".

"Lo único que escucho son críticas para poner en duda la calidad de una vacuna que fue desarrollada por un laboratorio (Gamaleya) que cuenta con varios premios Nóbel, y al que en este momento los consultó AstraZéneca para mejorar su vacuna".

"Hay otra vacuna (Pfizer) que tiene serios problemas en la logísticos de traslados, y cuyos hacedores piden tanta prevenciones para garantizar su inmunidad ante un posible fracaso, y esa es la que me piden que traiga. Yo lo haría encantado pero no vienen por la cantidad de exigencias que tienen. Las negociaciones continúan pero Pfizer puso tantas prevenciones para deslindar su responsabilidad que nos exigen cosas que nadie nos ha exigido, y resulta que esa es la que hay que traer".

"Sobre el final de enero vamos a tener 4 millones de la primera dosis y 1 millón de la segunda dosis de la vacuna de Gamaleya. En febrero vamos a tener la cantidad de dosis que falta para terminar de vacunar a 10 millones de argentinos. Desde Gamaleya fueron tan generosos que nos ofrecieron 10 millones de dosis más para marzo, y lo firme por si la vacuna de AstraZeneca se retrasa".

"La pandemia sigue siendo la prioridad. Esta nueva cepa que ha aparecido en Europa es más virulenta en términos de contagios, y tenemos que ser cuidadosos. Yo me había hecho un plan que para otoño 13 millones de argentinos que están expuestos, como personal de salud y de seguridad, y los que tienen enfermedades prevalentes estén vacunados. Si logramos eso, vamos a llegar a marzo más aliviados".

"Lo de Carrió me parece poco serio. ¿Poner una vacuna es envenenar? Envenenar es dejar vencer vacunas. No sé con qué cara hablan. Los grandes medios de la argentina los protegen"

Medios de comunicación

"Lo único que intentan es generar desaliento en la sociedad argentina, quieren un pueblo de brazos caídos y cuando esto sucede es cuando vienen los créditos que después se fugan. Nosotros necesitamos un pueblo movilizado, despierto y ávidos de derechos".

"Cuando leo que cedí ante Cristina o que castigue a Larreta, no lo puedo creer. Tienen vocación de dividir".

"Hay un periodismo alocado que necesita sacarse el odio. Responden a intereses, pero la gente va a descubrir que existe otro periodismo".

"Clarín tiene operadores en la Justicia. Tienen lobbistas que recorren los juzgados. Y otros diarios también".

Año de gestión

"Nadie sabe lo que vivimos yo y mis ministros al administrar la pandemia. No sabíamos cuál era el camino correcto porque no había un manual. Estoy muy tranquilo con mi conciencia, se que pusimos lo mejor de nosotros frente a esta pandemia".

"Puede que nos hayamos equivocado en algunas medidas".

"Creo que hemos aprobado".

Vicentin

"Éramos nosotros contra todo un pueblo y un sistema económico que era el campo. Si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, el Estado podría haber salvado a Vicentin. Ahora añoran la posibilidad de que el Estado intervenga, pero ahora dejaron que todo se caiga a pedazos, por eso también es un aprendizaje para aquellos banderazos que promulgan Clarín, Canal 13"

Justicia

"En la Argentina hay un poder fáctico que sigue renegando. Los periodistas son voceros de ese poder económico y muchos jueces son los escribas de ese poder".

"A veces me pregunto ¿Cómo actúa la justicia? A la Corte le pareció una cuestión de urgencia y de gravedad institucional el movimiento de dos ignotos jueces a los cuáles no les conozco ningún escrito. Pero no le pareció importante la sentencia de un ex vicepresidente".

"La justicia que cumple los deseo del poder factico, no hace justicia".

"Muchos jueces tienen miedo de salir en la tapa de Clarín".

"Yo amo la republica, por eso no me gusta como se maneja la justicia".

"Necesitamos que la justicia federal sea reformada para que esto funcione de otro modo".

"Yo hice mi aporte y apenas llegué hice que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se separara de la justicia. Se terminaron lo D'Alessio. Ahora el resto de las fuerzas políticas tienen que hacer su parte, porque sino son cómplices de este sistema siniestro".