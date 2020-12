Un locutor sanjuanino pidió que "salgan a violar mujeres" tras la sanción del aborto legal

La publicación fue un rechazo violento y misógino a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en Senadores el pasado 30 de diciembre. Pero a raíz de la viralización del posteo, el hombre se excusó alegando que le hackearon la cuenta e hizo la denuncia en la comisaría para que le hagan un peritaje a su celular.

“Hola, gente querida. Hace ya varios días que vengo con problemas en mi cuenta. Les pido mil disculpas, les cuento que me hackearony que voy a crear una nueva. Me llegan mensajes, reviso y no tengo publicación. Mil disculpas a todos si ofendí por razones que yo desconocía”, aseguró.

En tanto, el Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan emitió un comunicado en Facebook: “Repudiamos públicamente las expresiones publicadas por un comunicador del departamento de Calingasta, el Sr. Eliseo Lemus, quien se desempeña como periodista en Radio Calin, propiedad del Sr. Héctor Duran. Realizaremos las denuncias ante los organismos que correspondan, según sean los derechos que este comportamiento y expresiones vulneran”.