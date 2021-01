Lucas Pratto ya fue presentado en Feyenoord tras su salida de River

El "Oso" Pratto, una de las figuras de River en la histórica final de Madrid ante Boca para la coronación en la Copa Libertadores 2018, recibió una bienvenida particular., tuiteó la cuenta oficial de Feyenoord, donde el argentino de 32 años jugará a préstamo, por seis meses y sin opción de compra, hasta el final de la actual temporada.





Pratto posó con la camiseta que usará en el fútbol neerlandés, con el número 24 en el dorsal. En otro posteo, Feyenoord puso una foto de un oso de peluche junto a un champagne con el escudo de la institución, en la que también juega Marcos Senesi.



"Les mando un abrazo grande a todos los de la peña argentina del Feyenoord. Acabo de llegar pero gracias por el cariño desde ahora", fue el mensaje de Pratto en las redes.



Para Pratto, que en River conquistó cuatro títulos (Libertadores 2018, Supercopa Argentina 2018, Copa Argentina 2018 y Recopa Sudamericana 2019), será la tercera experiencia en el fútbol europeo. Entre 2008 y 2009 jugó en el Lyn Oslo, de Noruega, mientras que en la primera mitad de la temporada 2011/2012 estuvo en el Genoa de Italia.



El atacante, ex jugador de Vélez y que debutó en Boca en 2007, había llegado a River proveniente del San Pablo en enero de 2018, por 14 millones de euros. En el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, jugó 109 partidos y marcó 26 goles, dos de ellos en la final más importante de la historia del club "Millonario", contra Boca, en la Libertadores 2018. Pratto hizo el gol del empate (sacando del medio) en el partido de ida en la Bombonera, que terminó 2-2, y también marcó el primero del 3-1 en la histórica definición en Madrid.



En la actualidad, el delantero no era titular en el equipo de Gallardo y su último partido con River fue en el banco de suplentes (no ingresó) ante Arsenal, por la Copa Diego Maradona. Feyenoord, que ya está afuera de la Europa League, marcha tercero en la liga local, a cinco puntos del líder Ajax (34 unidades).