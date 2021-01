La foto de Ariel Holan que despierta polémica en Chile

El que no lo comenzó 2021 de la mejor manera fue Ariel Holan, quien se ve envuelto en una polémica con el fútbol chileno. Resulta que el ex Independiente había sido sancionado y no podía ejercer en el pasado compromiso de los Cruzados (1-1 con Santiago Wanderers). El revuelo se generó cuando trascendieron imágenes suyas desde el palco, con un comunicador.