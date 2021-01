Nuevo comunicado de Carolina Píparo: "Hubo un Estado en su totalidad que no estuvo"

“No solo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911, sino que entregan solo 2 y casi 72 horas después permitiendo así que se ponga en duda la veracidad de lo que me pasó: un delito violento en manada y de noche”, manifestó Píparo en el comunicado.

La funcionaria platense recordó que “cuando en 2010 sufrí la salidera bancaria en la que me dispararon, y por la que una semana después perdí a Isidro, el entonces gobernador y varios de sus ministros con los que yo no simpatizaba en absoluto se pusieron a disposición mía y de la justicia para esclarecer el hecho y acompañar en el proceso. Diez años después cuando vuelvo a ser víctima en la provincia de Buenos Aires el gobernador y sobre todo el ministro de Seguridad muestran mezquindad política y personal”

Apuntó contra quienes hacen “politiquería pidiendo mi renuncia”. “Si, esos mismos que hablan de lawfare, del principio de inocencia y que son cultores del garantismo. Me duele... Me duele esta política miserable de desprecio por el otro. Habla de quien la ejerce, no de mí, ocúpense del delito, que no desaparece ensuciando a quien nada tiene que ocultar”.

“Las operaciones políticas pasan, la inseguridad lamentablemente queda y la sufrimos cotidianamente miles de argentinos de a pie, que laburamos, que no vamos custodiados por la vida. Lo que me sucedió a mí, le pasa todos los días, a muchísimos argentinos. Que nadie desvíe el foco”, escribió Píparo.

Por último agradeció a la persona que encontró su celular y lo puso inmediatamente a disposición de la Justicia y agregó: “Si alguien encuentra algo más lo valoraría porque siempre llevo conmigo dos recuerdos muy importantes para mí. Esto también es parte de lo que me arrancaron hace tres días, y que yo guardo con mucha devoción en mi corazón”.

El comunicado completo: