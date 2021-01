Adiós al Adoble Flash Player

A su vez, Microsoft eliminó el Flash del sistema Windows y ya no será compatible con Microsoft Edge. El programa hizo furor al principio de los años 2000 como herramienta para mostrar animaciones en los sitios web.

Para finales de los '90 los usuarios, comenzó la demanda de animaciones, con audio y sonido en las webs y Flash no demoró en imponerse: era adaptable; permitía gran capacidad de compresión en tiempos en los que las conexiones eran bastante lentas; era muy fácil de usar; también se utilizaba para desarrollar los sistemas de menú y navegación de los sitios.

Pero para finales de la primera década empezaron a aparecer algunos inconvenientes, y el programa fue cediendo popularidad. En 2010, el entonces CEO de Apple, Steve Jobs, emitió la carta abierta “Reflexiones sobre Flash” en la que criticó con dureza al programa. “Creemos firmemente que todos los estándares relacionados con la web deben estar abiertos. En lugar de utilizar Flash, Apple ha adoptado HTML5, CSS y JavaScript, todos estándares abiertos”, apuntó.

Además advirtió que el programa tenía problemas de seguridad que no había resuelto y que no funcionaba bien en las versiones móviles. También indicó que consumía más batería de los equipos móviles porque necesitaba decodificación por hardware. Tras la carta, Adobe lanzó una versión beta de Flash 10.1, que permitía acelerar las gráficas para el estándar de video de alta definición, no sólo en Windows sino también en el sistema operativo MacOS.

En julio de 2015, Mozilla Firefox también recogió el guante por las vulnerabilidades porque el sistema podía permitir el acceso remoto a ciberdelincuentes, y se anunció la desactivación de las versiones Flash del navegador, aunque por ese entonces cada vez menos páginas web tenían esto. De a poco la herramienta fue cayendo en el ocaso hasta que finalmente este 31 de diciembre se le terminó de dar soporte al programa.