Leopoldo Jacinto Luque se encuentra internado en terapia intensiva por coronavirus

El ex delantero de Unión de Santa Fe y River, campeón del mundo en Argentina 1978, está recibiendo esos cuidados intensivos en la Clínica de Cuyo, según informó el mido local el Diario Los Andes.

Luque fue internado luego de Navidad, y aunque en los primeros días no evidenció inconvenientes, recientemente -y ya cursando el décimo día desde que contrajo la enfermedad- presentó algunas complicaciones y una saturación de oxígeno por demás baja; por lo que los médicos dispusieron que quedara en una Unidad de Terapia Intensiva.

Luque es considerado paciente de riesgo por su edad y debido a que presenta una pequeña obstrucción pulmonar. Evidenció los primeros síntomas el 25 de diciembre, por lo que cuatro días después fue hisopado y entonces se conoció el diagnóstico positivo en Covid-19.

Según publicó Sitio Andino el miércoles pasado, Luque se presentó por su propia voluntad ese martes 29 de diciembre junto a su esposa y su hija, para que los tres fueran hisopados, pero él fue el único que arrojó resultado positivo.

Tras conocerse el diagnóstico, el ex delantero aseguró estar "bien, controlado con medicamentos por la obstrucción, pero sin ningún síntoma”, y hasta bromeó: “Deberé pasar 10 días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”.