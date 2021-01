Florencio Varela: hallaron un joven paraguayo degollado en un zanjón

El cuerpo de la víctima, identificada por la Policía como Nery Ariel Aguilera Cardozo (24), fue hallado en un zanjón ubicado en las calles Los Tilos, entre 527 y La Paloma, de la mencionada localidad del sur del conurbano. Fuentes policiales indicaron a Télam que el cuerpo fue encontrado por la pareja del joven, de nombre Anahí Duarte Verón, con quien tenía un pequeño hijo, aunque actualmente no convivían.

De acuerdo a las primeras diligencias, los peritos determinaron que la víctima presentaba una herida de arma blanca en la zona derecha del cuello.

Por su parte, la pareja del joven contó que Cardozo tenía un canal de YouTube que era muy cuestionado por ciudadanos de su misma nacionalidad por los modos de vida y costumbres que allí mostraba. En ese marco, los investigadores determinaron que había recibido varias amenazas y hasta fue increpado una vez cuando viajaba en tren junto a su novia.

Por ello es que la principal hipótesis de los pesquisas apunta a que se el móvil del crimen fue una disputa entre ciudadanos paraguayos por cuestiones racistas.

Cerca del cadáver encontraron una tarjeta SUBE, un teléfono celular, y una mochila celeste con elementos de aseo personal y de trabajo, pertenecientes a la víctima. Estos elementos fueron secuestrados por disposición de la fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, quien encomendó a la Policía Científica una serie de peritaje.

En este sentido, Dongiovanni ordenó la recolección de imágenes, tanto de cámaras de seguridad públicas como privadas, y entrevistar a los vecinos del barrio donde fue hallado el cuerpo en procura de obtener pistas sobre el o los asesinos.

En tanto, en las próximas horas se realizará la operación de autopsia en la morgue del cementerio de Ezpeleta para establecer la mecánica y data de la muerte, entre otras cuestiones de interés para la causa, caratulada como "homicidio".