"No me curen, no quiero que me sigan pegando", el pedido de una nena que terminó muerta

Yatziri tenía 7 años, estuvo cuatro meses en el área de cuidados intensivos de un hospital de México y murió luego de haber sido víctima de abusos sexuales y agresiones a manos de su familia. “No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”, les dijo a los médicos cuanto tuvo su último ingreso a un centro de salud.