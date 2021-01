Identificaron a las dos mujeres que aparecieron muertas al costado de la autopista Ezeiza-Cañuelas

Se trata de María Emilia Barrios, de 40 años, y Analía del Rosario Barbosa Martínez, de 26 años, quienes fueron halladas el 25 y 31 de diciembre último, respectivamente, en jurisdicción del partido de Ezeiza, en la zona sur del conurbano,

El primer cadáver fue encontrado en un terreno ubicado a unos 100 metros del cruce de la calle Gálvez con la colectora de la autopista. En esa ocasión, una pareja encontró el cuerpo de una mujer y de inmediato se comunicó con el teléfono de emergencias 911.

Al lugar acudieron efectivos de la comisaría 2da. de Tristán Suárez, quienes constataron que la mujer era de tez blanca, robusta y de cabello oscuro, y vestía una remera de color azul, una calza negra y zapatillas azules de marca Nike.

Tras el hallazgo, la fiscal María Lorena González dispuso la autopsia pero hasta el momento los pesquisas no pudieron determinar las causas de la muerte y aguardaban resultados complementarios.

La mujer fue identificada luego que su hija de 19 años concurriera a la policía y relatara que en la madrugada de la Navidad estaban festejando hasta que su madre se retiró sola sin avisar a dónde iba.

Según sus dichos, pese a que no regresó a su vivienda de Transradio, partido de Esteban Echeverría, no hizo la denuncia porque en otras oportunidades también se había ido y no había vuelto durante varios días ya que se dirigía a distintos asentamientos de la zona.

Sin embargo, días después vio en algunos diarios zonales que había aparecido un cuerpo que coincidía con la vestimenta que su madre llevaba en la madrugada de su desaparición, por lo que se acercó a la dependencia policial.

Una semana después, a unos seis kilómetros del anterior hallazgo, el cuerpo de una joven apareció a la altura del kilómetro 33 de la autopista, en jurisdicción del barrio Uno de Ezeiza.

Un llamado al 911 alertó al personal de la comisaría 4ta. que fue convocado a la colectora de la autopista, donde se entrevistó con personal del Servicio Penitenciario, ya que allí se encuentra la cárcel de Ezeiza.

Los efectivos determinaron que un vecino había avisado a los penitenciarios por la presencia del cuerpo de una mujer semidesnuda en un campo en el que se arroja basura.

El personal policial ingresó al descampado situado a unos 20 metros de la colectora y constataron que se trataba de una mujer de 30 años, de contextura mediana, tez blanca, cabellos castaño, 1,55 de altura y que tenía una cicatriz de apéndice.

Posteriormente, fue identificada como Analía del Rosario Barbosa Martínez, de nacionalidad paraguaya, quien vivía en la localidad de Tristán Suárez.Los voceros añadieron que tampoco se pudo determinar todavía las causas del deceso ya que no tenía lesiones visibles.

La fiscal González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, Especializada en Delitos sexuales, conexas a la Trata de Personas y Violencia de género y familiar, ordenó distintas pericias.

De acuerdo con las fuentes, la funcionaria judicial dispuso que esas tareas fueran realizadas por personal de Casos Especiales de La Plata.

Los investigadores establecieron que el predio en el que ocurrió el hallazgo pertenece a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero como no tenía alambrado perimetral intervino la fiscalía de Ezeiza.