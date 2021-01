Gómez Alcorta: "El primer paso después de la promulgación es la absolución de las criminalizadas por abortar"

- ¿Cómo vivió la aprobación de la ley de IVE y qué balance hace de esa conquista?

Con mucha emoción, mucha conciencia del momento histórico que estábamos atravesando ese día, entendiendo que efectivamente esa conquista está vinculada con una larga lucha del movimiento de mujeres. Incluyó también un trabajo transversal muy potente que llevamos adelante con los legisladores y legisladoras de los distintos bloques y fue gracias a una estrategia y una decisión política del presidente Alberto Fernández, que fue clave también para poder llegar a conquistar que sea ley. Los márgenes de la votación otorga una fuerte legitimidad a la ley. Hace dos años se había perdido por 7 votos en el Senado y ahora haber ganado por 9 hizo que sea una victoria muy contundente, que nos deja parados distinto para para lo que se viene.

- ¿A qué se debe que esta vez el Senado votara a favor? ¿Tiene que ver con su cambio de composición en las últimas elecciones, con la lucha de los movimientos de mujeres, con la voluntad del ejecutivo de enviar la ley?

Creo que fue una conjunción de situaciones. Por un lado, hay que decir que el 2018 fue clave porque ese proceso que se llevó adelante. El debate no solamente estuvo articulado al ámbito legislativo sino también a todos los ámbitos sociales y culturales. Fue un momento bisagra en términos de que el aborto dejó de ser un tema tabú en nuestro país. Ese proceso tan rico, tan potente, esa marea verde, que involucró estar meses hablando de este tema, generó una alta participación. Hubo más de 800 expositores y expositora en el Senado y en Diputados y fue clave para la actual sanción de la ley. Después fue absolutamente importante que sea el Poder Ejecutivo quien promovió el proyecto, quien trabajó presentándolo en clave de salud pública, junto con el proyecto del plan de los mil días. Se cuidó al proyecto, no solamente pensando en cumplir con la palabra electoral, sino que se trabajó para que se convirtiera en ley.

-¿Cómo será la implementación de la ley en todo el país y qué rol va a tener el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en ésta?

Primero hay que decir que hay una parte del ley que una vez que entre en vigencia tiene efecto inmediato, que tiene que ver con la descriminalización de la conducta hasta las semana 14 y con la absolución o el sobreseimiento de todas aquellas personas que se encuentran imputadas o condenadas en las causas por aborto, ya sean médicos o médicas o personas gestantes. El primer paso después de la promulgación de la ley es la absolución de las personas criminalizadas por abortar. Después sobre la posibilidad del acceso al derecho hay un trabajo enorme de implementación, encabezado centralmente por el Ministerio de Salud, al que acompañaremos. Se trata de asegurar y hacer efectiva una prestación médica que va a estar incluida ya desde el momento de la sanción en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Ésto implica un trabajo con las obras sociales, con las prepagas y con el sistema de salud público. El Ministerio de Salud ya está trabajando en la adquisición y provisión de Misoprostol para poder distribuirlo en todo el país. La puesta en marcha va a depender mucho también de las distintas provincias. Algunas ya están preparadas, están en condiciones de poder prestar muy rápidamente el acceso al derecho, como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Buenos Aires o Santa Fe. Hay otras en las que seguramente va a costar un poco más y va a haber que hacer un trabajo de hormiga, como le están diciendo hoy los funcionarios del Ministerio de Salud de Nación.

-¿Cuándo se va a reglamentar la ley y qué vínculo tiene la reglamentación con la implementación de la ley?

La reglamentación de la ley no impide la entrada en vigencia de la misma. Se va a reglamentar lo más rápidamente posible. Ya estamos trabajando con Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica. No se reglamentan todos los artículos de la ley. Hay muchos, como los penales, que no se reglamentan. Si bien es importante la reglamentación, porque implica la posibilidad de pensar algunos detalles que las leyes no establecen para la puesta en marcha, la implementación no depende necesariamente de ella.

- Antes de la votación, la senadora Norma Durango anunció que pediría al Ejecutivo que realice una observación en el proyecto: quitar la palabra “integral” vinculada a la salud, como una de las causales de aborto después de la semana 14 (ILEs), ¿qué implica esa modificación y cómo va a realizarse?

La senadora Durango anunció el pedido al presidente de que realice un veto parcial a la norma. La palabra integral se incorporó en el proyecto para una de las causales de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) luego de la semana 14. Es una incorporación porque el Código Penal en su artículo 86 hoy no establece esa palabra, solo habla de salud como una de las causales. Entonces al vetar salud integral, queda salud y deja el texto como se encuentra actualmente en el Código. Esto implica la posibilidad de interrumpir el embarazo después de la semana 14 cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Era una de las observaciones que habían hecho varios legisladores y legisladora al texto de la ley y se asumió como compromiso para alcanzar los consensos necesarios para conseguir la sanción de la ley.

- ¿En la práctica eso va a modificar de algún modo la realización de las ILEs?

La Corte Suprema en el fallo F.A.L de 2012 hace referencia al concepto de salud como salud integral. Es un concepto tomado de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así que en términos sustantivos yo entiendo que no hay ninguna modificación a lo que ya sucede hoy, incluso teniendo en cuenta que el Código Penal no incorpora la palabra integral. Además, hay que pensar que cuando entre en vigencia la norma las interrupciones van a ser voluntarias hasta la semana 14, entonces el lugar que van a tener las ILEs va a ser un lugar menos central. Hasta la semana 14 no va a haber que dar ninguna razón de por qué se lleva adelante la interrupción del embarazo, incluso si se tratara producto de una violación o estuviese en riesgo la vida o la salud. Las ILE van a ocupar otro lugar a lo que ocupan legalmente.

- Hace un rato habló de las mujeres criminalizadas por abortar. Un relevamiento que hizo el CELS y la Campaña por el derecho al Aborto, Legal Seguro y Gratuito muestra que existen también mujeres imputadas y detenidas por eventos obstétricos vinculados a la entonces ilegalidad del aborto, ¿se va a hacer una revisión de esas causas?

Eventos obstétricos es un modo en que se caratulan algunas causas pero no existe un delito que se llama así. Más allá de como sean caratuladas las causas, lo que se investigan son hechos. En términos generales todos aquellos hechos que impliquen la interrupción de un embarazo hasta la semana 14 de gestación por la aplicación retroactiva de la ley penal van a tener que declararse sobreseídos o se va a extinguir la acción por prescripción de la pena. Ésto variará según el hecho, no según la calificación. Entonces, todas aquellas interrupciones de los embarazos hasta la semana 14 de ejecución van a dejar de ser delito y por ende la criminalización de los hechos que actualmente estén vinculados no van a poder seguir siendo perseguidos penalmente. No se va a llevar adelante una investigación caso por caso porque por la ley todos esos hechos de oficio se tienen que extinguir. Cada caso por fuera de esos habrá que verlo en particular.

- Algunos senadores de la oposición y sectores que rechazan la ley adelantaron que van a judicializarla, ¿están elaborando alguna estrategia al respecto? ¿Les preocupa que puedan obstaculizar la implementación?

No nos preocupa. La norma es muy sólida, ya la Corte Suprema se expidió sobre las Interrupciones Legales de los Embarazos diciendo que no hay ningún tipo de contradicción constitucional o normativa. En noventa y nueve años de vigencia de las ILEs nunca un tribunal las declaró inconstitucional. No estamos preparando una estrategia judicial porque no podemos hacerlo en abstracto. Hasta que no hagan una presentación es muy difícil hacerlo, porque no sabemos cual va a ser el planteo y la herramienta que utilizarán. Si lamentamos que habiendo perdido de acuerdo a las reglas de la vida democrática, en el ámbito del Congreso y con la sanción de una ley, se intente frenar por medio de una judicialización. Pero aún no estamos al tanto de que se hayan presentado en la justicia, así que estaremos atentos y se hará todo lo que haya que hacer para que no se restrinjan los derechos. Pero estamos tranquilos en términos de la solvencia que tiene la ley.

-Saliendo un poco del tema de la ley, hace poco el Ministerio que dirige cumplió un año de existencia, ¿qué balance hace del trabajo que llevaron a cabo hasta ahora?

El balance es muy positivo. En un año muy difícil pudimos poner en marcha el Ministerio, construirlo en el marco de una pandemia. Pudimos además lanzar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias y el programa Acompañar, que es su programa central y una demanda histórica que está vinculada al acompañamiento económico a las mujeres en riesgo por situación de violencia de género. Además, conseguimos que se dictara el decreto de cupo laboral trans, que es altamente transformador, y poner en marcha una enorme política de cuidados, colocando en la agenda pública un tema que todavía la sociedad no lo había tomado. También logramos la motorización de la ley Micaela, capacitando centralmente a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Y coronar este año con la sanción de la ley de aborto fue una gran satisfacción. Por otro lado, a pesar de que ha sido un año en que las violencias por motivos de género, vinculadas al efecto que tuvo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, han sido graves, aumentaron las tasas de femicidio y las violencias en general, creemos que el impacto hubiese sido mayor si el país no contara con un ministerio a nivel nacional.

¿Cuáles son los desafíos en política de Género para este nuevo año?

Además de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el principal desafío para este año es poder bajar las tasas de femicidio, que es una preocupación constante y diaria. También trabajar como tema prioritario la organización social de los cuidados para que sea más justa. Encontramos ahí el corazón de las desigualdades que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en nuestro país, en el mundo. Se creó el año pasado una comisión redactora de un anteproyecto de ley integral de cuidados a través de una resolución con el acuerdo del presidente que va a funcionar hasta junio o julio de este año. Intentaremos elaborarlo para este año.