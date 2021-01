Roger Federer no jugará el Abierto de Australia por la cuarentena

Roger Federer no competirá en el primer Grand Slam del año, en febrero próximo, en Melbourne. Su agente, Tony Godsick, había expresado que tras un análisis del equipo se había decidido que lo mejor "a largo plazo" era regresar al tour después del Abierto de Australia. En las últimas horas, el brasileño Andre Sa, ex doblista y actual director de relaciones con los jugadores de Australia, contó la verdadera razón por la que el suizo no competirá en Oceanía.