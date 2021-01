Lucas Pusineri dejó de ser el DT de Independiente

La dirigencia encabezada por Hugo Moyano finalmente decidió no renovar el contrato del cuerpo técnico que venció a fines de diciembre y se lo comunicó este jueves ay a sus representantes en una reunión que se llevó a cabo en el edificio del Sindicato de Camioneros.Luego de un año al frente del equipo,deja el cargo a falta de un partido para el final de la Copa Diego Maradona y días después de la renuncia del mánager, Jorge Burruchaga El ex volante, campeón con Independiente en 2002, dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 11, empató 7 y perdió los 9 restantes.El entrenador estuvo en el entrenamiento matutino en Villa Domínico y luego se trasladó hasta la sede de Camioneros donde se le comunicó que no seguirá a cargo del plantel.Se estima que Fernando Berón, entrenador de la reserva, estará al frente del equipo el próximo sábado a las 21.30 en el estadio de Banfield para el partido contra River Plate por la quinta y última fecha de la Copa Diego Maradona.